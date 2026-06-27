Kína;Vitézy Dávid;Budapest-Belgrád vasút;

A Tisza-kormány kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos adatok titkosításának a feloldását

Az ügyben Vitézy Dávid egyeztetett Kína budapesti nagykövetével.

A tegnapi napon megbeszélést folytattam Gong Tao úrral, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével a Budapest-Belgrád beruházás aktuális feladatairól - közölte Vitézy Dávid a Facebookon, megjegyezve, a projekt a két ország által kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik, ezért nélkülözhetetlen az állami szintű egyeztetés a két fél között.

A közlekedési és beruházási miniszter jelezte: arról tájékoztatta a nagykövetet, hogy a kormány hivatalosan is kezdeményezte a beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ehhez azonban a kínai fél belegyezésére is szükség van, azt pedig Vitézy a bejegyzésében nem közölte, hogy a kínai külképviselet vezetője miként reagált a felvetésre.

A tárcavezető felidézte, maga beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A kínai nagykövettel egyetértettek abban: a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon.

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