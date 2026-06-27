Ez egy igazi Budapest Pride

Budapest Pride;2026;

2026-06-27 14:05:00 CEST

Az Orbán-kormány egy 2025. márciusi törvénymódosításban korlátozta a gyülekezési jogot, aztán az exkormányfő által egykor még gránitszilárdságúnak nyilvánított alkotmány 15. módosításába foglalta, hogy a gyermekek fejlődéshez való joga mindegyik másik joggal szemben előnyt élvez. Emiatt Karácsony Gergely a tavalyi Budapest Pride-ot önkormányzati rendezvényként hirdette meg. Döntését egy 2009-es ombudsmani állásfoglalással indokolta, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között. Jogi értelemben a 2025. júniusi 28-i felvonulás nem volt „igazi” Budapest Pride.