Budapest Pride;2026;

2026-06-27 16:40:00 CEST

Felvonulókat kérdeztünk a 31. Budapest Pride-ról és a Tisza-kormányról.

Az általunk megkérdezett résztvevők azért jöttek ki, mert támogatják az egyenjogúságot, egyikük 2016 óta minden Pride-on kint volt. Tavaly még fontosabbnak érezték, hogy itt legyenek a hatósági tiltás ellenére, sőt, annál inkább, de nem féltek a rendőri intézkedéstől vagy a pénzbüntetéstől.

A kormány és a Tisza hivatalosan nem képviselteti magát a felvonuláson, de az általunk megkérdezett fiatalok nem hiányoljátok a Tisza politikusait. – Nem lenne egy rossz dolog, de érthető, hogy a politikai helyzet miatt nem akarták bevállalni. Lehetne egy pozitív gesztus, de annyira nem fontos, inkább az a lényeg, hogy meg lehessen tartani, és továbblépjünk egy pozitív irányba, hogy ne legyen az egész kriminalizálva – fogalmazott egy huszonév körüli fiatal férfi. Egy másik, vele egykorú nő azt hozta fel, hogy egy jobbközép pártról van szó, nincsenek idealista elvárásaik. Magyar Péter szavait idézték, a miniszterelnök szerint senki nem számíthat negatív retorzióra, aki kijön, szabadon lehet szeretni, az már óriási előrelépés az előző kormányhoz képest.

Amit viszont szeretnének, az az, hogy a Pride betiltását lehetővé tevő gyermekvédelmi törvényt hatályon kívül helyezzék, de adnának időt a Tiszának, mert érzékeny téma, és vannak ennél sürgősebb dolgaik is.