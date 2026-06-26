Franciaország 4-1-re lelépte a norvég B válogatottat

Franciaország;Norvégia;futball-vb 2026;

2026-06-26 23:37:00 CEST

Az első két mérkőzése után sima vereséget szenvedő Norvégia két legjobbját, Haalandot és Ödegaardot is nélkülözte, így az I csoportban be kellett érnie a második helyezéssel.

A legutóbb ezüstérmes francia válogatott pénteken 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvég csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság I csoportjának bostoni mérkőzésén, így az első helyen jutott tovább, megelőzve riválisát. A franciák kedden egy csoportharmadikkal találkoznak New Yorkban a nyolcaddöntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanazon a napon Elefántcsontparttal csapnak össze Dallasban.

A szövetségi kapitányukat, Didier Deschamps-ot édesanyja temetése miatt nélkülöző franciák az első másodperctől fogva hatalmas erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy minél előbb eldöntsék a találkozót. Mbappé 21 másodperc után egy villámgyors támadás végén jobbról, hat méterről a lécet találta el, majd a negyedik perc végén Selviknek akadt védenivalója Koné 15 méteres kísérleténél. A hetedik percben már a norvég kapus is tehetetlennek bizonyult, amikor az aranylabdás Dembélé egy remek keresztlabdát befelé, majd kifelé tolt, és végül jobbról, 11 méterről lőtt a hosszú sarokba.

A skandinávok tíz perc elteltével egy eladott francia labda után lőttek először kapura, majd a 14. percben Larsen egy tizenhatoson belüli, remek labdakezelés után nyolc méterről, ziccerben a kapu fölé bombázott. Ezt követően is lüktető volt az összecsapás, a nézőknek kis túlzással szinte pislogni sem volt idejük: három perccel később már Mbappé közeli lövését fogta Selvik, de a 20. percben Dembélé még az előzőnél is távolabbi, 20 méteres bombájánál ismét hiába vetődött. A középkezdés után néhány másodperccel szépített a skandináv együttes, Aasgaard mindössze a harmadik norvég passzt követően, balról indulva csinált befelé egy testcselt, amely után 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Az ivószünet csak rövid időre törte meg a meccs lendületét, és Dembélé harmadik góljával a franciák kisvártatva visszaállították a kétgólos különbséget.

A fordulás után sem esett vissza az iram és a színvonal, sőt, Norvégia hamar büntetőhöz jutott, de nem került közelebb ellenfeléhez, mert Larsen bal oldalra tartó lövését Maignan kivédte. Az újabb norvég lehetőségek is kimaradtak, a túloldalon pedig Mbappé tévesztette el a bal felső sarkot. A sorozatos cserék és az ivószünet kissé megtörte a csapatok lendületét, de összességében a skandinávok irányítottak, viszont a korábbiaknál kevesebb és kisebb lehetőségeik voltak, a franciáknak láthatólag megfelelt az eredmény. Az utolsó nagy norvég lehetőség a 72. percben maradt ki, amikor Maignan védte Bobb lövését, innentől az északiak egyre inkább elfogadták a vereséget. A hosszabbításban aztán a franciák Doué góljával megadták a kegyelemdöfést a két legjobbját, Haalandot és Ödegaardot nélkülöző Norvégiának.

Világbajnokság, I csoport, 3. (utolsó) forduló:

Franciaország-Norvégia 4-1 (3-1)

Boston, Gillette Stadion, 64 146 néző, v.: Oliver (angol) gólszerzők: Dembélé (7., 20., 32.), Doué (94.), illetve Aasgaard (21.) sárga lap: Tchouaméni (74.), illetve Berg (10.)

Franciaország: Maignan - Koundé (Gusto, 87.), Upamecano (Konaté, 76.), Lacroix, Hernández - Tchouaméni, Koné - Dembélé (Barcola, 65.), Olise (Cherki, 65.), Doué - Mbappé (Mateta, 87.)

Norvégia: Selvik - Aursnes, Falchener (Langas, 66.), Östigard, Bjorkan (Pedersen, a szünetben) - Thorstvedt (Thorsby, a szünetben), Berg, Aasgaard - Bobb (Hauge, 83.), Larsen, Schjeldrup (Nusa, 83.)



