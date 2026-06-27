Belgium ötöt rúgott Új-Zélandnak, csoportelsőként a legjobb 32 közé

labdarúgás;Belgium;Új-Zéland;futball-vb 2026;

2026-06-27 07:41:00 CEST

A belga válogatott 5-1-re verte Új-Zélandot a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának vancouveri mérkőzésén, így első helyen jutott a 32 közé.

Óriási lendülettel kezdtek a belgák, az első tíz percben az új-zélandi játékosoktól csupán annyira tellett, hogy elrugdosták a labdát a kapujuk előteréből. Az európai együttes az intenzív labdajáratás mellett tetszetős támadásokat is vezetett, a legveszélyesebbet a 11. percben, amikor Leandro Trossard balról, hat méterre az alapvonaltól emelt, a labda a bal kapufáról a gólvonalon gurult végig, majd Tyler Bindon mentett. A belga offenzíva folytatódott, és úgy tűnt, a 21. percben büntetőhöz jut, de a játékvezető visszavonta a döntését a videobíró segítségével. Az új-zélandiak végül a 28. percig tartották a gól nélküli döntetlent, akkor azonban Kevin de Bruyne bal oldali szöglete után a labda Trossard elé pattant, az Arsenal támadója pedig két méterről lőtt a kapu bal oldalába. A szünetig hátralévő időben Új-Zéland előtt is adódott néhány lehetőség, de feltehetőleg csak azért, mert a belgák érezhetően visszavettek az iramból.

Fordulás után újra egy De Bruyne-Trossard összjáték után szerzett gólt Belgium. A Napoli középpályása passzolt csapattársának, aki egy cselt követően kilenc méterről lőtt, a labda Bindonról visszapattant hozzá, az ismétlésből pedig megduplázta az előnyt. Az újabb találat után az új-zélandiak újfent kissé kiszabadultak a szorításból, de a kitámadás eredményeként a belgák sorra vezették a veszélyes kontrákat, így csak idő kérdése volt, mikor döntik el végképp a mérkőzést. De Bruyne átlövésével a 66. percben ez meg is történt, onnantól kezdve a csoport másik összecsapása, az egyiptomi-iráni mérkőzés végeredményétől is szorosan függött, hogy a belgák megszerzik-e az első helyet. Bár Just szépített, amellyel a négy új-zélandi vb-gól közül a támadó a harmadikat szerezte meg, a hajrában a csereként pályára lépő Lukaku visszaállította a háromgólos különbséget, sőt a ráadásban Saelemaekers állította be a végeredményt, s mivel a másik mérkőzésen maradt az 1-1-es döntetlen, a belgák csoportgyőztesként mentek tovább.

Amikor legutóbb a belga válogatott továbbjutott a csoportkörből, bronzérmet szerzett a 2018-as, oroszországi tornán. Most elsőként szerdán Seattle-ben játszik egy csoportharmadik ellenféllel. Új-Zéland a harmadik világbajnokságát is győzelem nélkül fejezte be, mérlege négy döntetlen és öt vereség.

Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:

Belgium - Új-Zéland 5-1 (1-0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, Játékvezető.: Mahadmeh (jordániai)

Gólszerző: Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), Lukaku (86.), Saelemaekers (94.), illetve Just (84.)

Sárga lap: Stamenic (46.), Just (56.)

Belgium

Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans (Raskin, 85.) - Trossard (Saelemaekers, 72.), De Bruyne (A. Onana, 72.), Doku (Fernandez-Pardo, 56.) - De Ketelare (Lukaku, 85.)

Új-Zéland

Crocombe - Payne (Boxall, 64.), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, 79.) - Bell (McCowatt, 64.), Stamenic - Thomas (Old, a szünetben), Singh (Randall, a szünetben), Just - Ch. Wood