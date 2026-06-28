Kapitány István közölte, Magyarország is részese 22 uniós tagállam energiatárolásról szóló megállapodásának

Európai Unió;megállapodás;Kapitány István;

2026-06-28 09:50:00 CEST

A cél az ellátásbiztonság és az energiaszuverenitás erősítése.

Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető kiemelte, az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. „Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja” – hangsúlyozta. Majd közölte, hogy

22 tagállam összesen 45 GW tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között, ebből Magyarország 700 MW új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét.

Ez – ismertette a miniszter – erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését. „Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja” – zárta bejegyzését Kapitány István.