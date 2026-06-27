Kapitány István a Paksi Atomerőműnél intézkedett a hőség miatt, hogy biztonságos maradjon az ország villamosenergia-ellátása

Minden szükséges intézkedést meghoztunk ahhoz, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos maradjon – közölte a Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be, hogy a magas Duna-vízhőmérséklet miatt a paksi atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő, előírt teljesítménycsökkentésre kerül sor. – Ez egy előre meghatározott, szabályozott intézkedés: amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően – tette hozzá.
A tárcavezető szerint az atomerőműben megtett intézkedésből a lakosság közvetlenül semmit nem fog érzékelni. – Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a Paksi Atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos szabályozás alapján születnek meg. A szabályozási rendszer világos keretek között teszi lehetővé a felelős és kiszámítható döntéshozatalt – fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszterKapitány István azt kéri, csökkentsük az áramfogyasztást 18 és 21 óra között
Felhívta ugyanakkor arra a figyelmet, hogy a mostani hőhullám egész Európát érinti, ezért különösen fontos, hogy a környezet védelme és Magyarország biztonságos energiaellátása egyaránt biztosított legyen. – Ahogyan ezekben a napokban kiemelten figyelünk a gyermekekre, az idősekre és a megfelelő folyadékbevitelre, úgy közös felelősségünk az is, hogy akár egy kis lépéssel is, de tudatosabb energiahasználattal – ahol lehet, a felesleges fogyasztás mérséklésével – mi is hozzájáruljunk a rendszer kiegyensúlyozott működéséhez – kérte Kapitány István.Magyar Péter a hőségriasztásról: Ahol lehetséges, home office-t rendeltek el az államigazgatásban, tömegrendezvényeket nem szeretnének felfüggeszteniAz országos tisztifőorvos elrendelte a harmadfokú hőségriasztástNégy paksi blokk névleges teljesítményének megfelelő szélerőművi beruházásokat írna ki a Tisza-kormány 2030-ig