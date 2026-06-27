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2026-06-27 20:03:00 CEST

Kapitány István a Paksi Atomerőműnél intézkedett a hőség miatt, hogy biztonságos maradjon az ország villamosenergia-ellátása

A Duna magas vízhőmérséklete miatt teljesítménycsökkentést vezettek be, de a gazdasági és energetikai miniszter szerint az emberek ebből közvetlenül semmit nem fognak érzékelni.