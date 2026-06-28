Többfelé már reggel nyolckor 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet

Már reggel 8 órakor is 26 és 32 fok közötti értékeket mérhettünk vasárnap – számolt be róla a HungaroMet a Facebook-oldalán.
A bejegyzéshez mellékelt hőtérképen pedig látszik, hogy reggelre valóban pirosba borult az ország:
Hazánk nagy részén trópusi éjszakán vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem ment 20 fok alá. Sőt, voltak olyan pontok, ahol 22-23 fokot mértek a leghidegebb órákban. Az Időkép arra hívta fel a figyelmet, hogy a melegrekordot egy 91 éves, még 1935-ben mért 39,9 fokos érték tartja, amit Szerepen rögzítettek, de ez ma felülíródhat, hiszen a legmelegebb órákban akár 36-41 fokot is mérhetünk.Fokozódik a hőség, újabb melegrekord dőlhet meg vasárnap