Többfelé már reggel nyolckor 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet

időjárás;hőség;kánikula;

2026-06-28 10:21:00 CEST

Országszerte 26 és 32 fok közötti értékeket rögzítettek.

Már reggel 8 órakor is 26 és 32 fok közötti értékeket mérhettünk vasárnap – számolt be róla a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A bejegyzéshez mellékelt hőtérképen pedig látszik, hogy reggelre valóban pirosba borult az ország:

Hazánk nagy részén trópusi éjszakán vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem ment 20 fok alá. Sőt, voltak olyan pontok, ahol 22-23 fokot mértek a leghidegebb órákban. Az Időkép arra hívta fel a figyelmet, hogy a melegrekordot egy 91 éves, még 1935-ben mért 39,9 fokos érték tartja, amit Szerepen rögzítettek, de ez ma felülíródhat, hiszen a legmelegebb órákban akár 36-41 fokot is mérhetünk.