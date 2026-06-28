Fokozódik a hőség, újabb melegrekord dőlhet meg vasárnap

Még nagyobb hőségre kell számítani, a csúcsértékek vasárnap jellemzően 35 és 40 fok között alakulnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
A hét utolsó napján országszerte 27 fok felett, az ország egy középső északnyugat-délkeleti szélesebb sávjában 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Emiatt tizenegy megyében (Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas és Veszprém) harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetés van érvényben:
A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet erős szél kísérhet, a légmozgás azonban többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az Időkép arra figyelmeztet: az ország nagy részén trópusi éjszakán vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem ment 20 fok alá. Sőt, voltak olyan pontok, ahol 22-23 fokot mértek a leghidegebb órákban. A mai melegrekordot egy 91 éves, még 1935-ben mért 39,9 fokos érték tartja, amit Szerepen rögzítettek, de ez ma simán felülíródhat, hiszen a legmelegebb órákban akár 36-41 fokot is mérhetünk. Az UV-sugárzás a déli órákban továbbra is extrém lehet.Szombattól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás
Az országos tisztifőorvos már a hét elején úgy döntött, hogy szombat 00.00 órától kedd 24.00 óráig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hangsúlyozta, hogy tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kértek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra.Vízkorlátozás lépett életbe ZalaegerszegenKapitány István azt kéri, csökkentsük az áramfogyasztást 18 és 21 óra közöttHegedűs Zsolt felelős döntésre kér mindenkit, aki tömegrendezvényen akar részt venni mostanában