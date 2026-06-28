Fokozódik a hőség, újabb melegrekord dőlhet meg vasárnap

időjárás;előrejelzés;hőség;figyelmeztetés;kánikula;

2026-06-28 09:21:00 CEST

Az ország nagy részén trópusi éjszakán vagyunk túl.

Még nagyobb hőségre kell számítani, a csúcsértékek vasárnap jellemzően 35 és 40 fok között alakulnak – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A hét utolsó napján országszerte 27 fok felett, az ország egy középső északnyugat-délkeleti szélesebb sávjában 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Emiatt tizenegy megyében (Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas és Veszprém) harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetés van érvényben:

A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet erős szél kísérhet, a légmozgás azonban többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Időkép arra figyelmeztet: az ország nagy részén trópusi éjszakán vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem ment 20 fok alá. Sőt, voltak olyan pontok, ahol 22-23 fokot mértek a leghidegebb órákban. A mai melegrekordot egy 91 éves, még 1935-ben mért 39,9 fokos érték tartja, amit Szerepen rögzítettek, de ez ma simán felülíródhat, hiszen a legmelegebb órákban akár 36-41 fokot is mérhetünk. Az UV-sugárzás a déli órákban továbbra is extrém lehet.

Az országos tisztifőorvos már a hét elején úgy döntött, hogy szombat 00.00 órától kedd 24.00 óráig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hangsúlyozta, hogy tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kértek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra.