Elkezdődött a GTA VI előrendelési időszaka, a kiszivárgott számok már most döbbenetesek

üzlet;szórakoztatóipar;videójáték;Grand Theft Auto;

2026-06-29 19:17:00 CEST

Ez már nem csak játék.

Túlzás nélkül berúgta az ajtót a szórakoztatóipar idei nagyágyúja. A számítógépes és konzolos videojáték, a Grand Theft Auto (GTA) VI előrendelése június 24-én éjfélkor indult, és a nemzetközi elemzők első gyorsjelentései szerint a játék az indulást követő első órában elérhette az 1 milliárd dolláros bevételt. (Csak összehasonlításul: a James Cameron által rendezett Avatarnak 2009-ben még 19 napra volt szüksége ahhoz, hogy átlépje az 1 milliárd dolláros forgalmat.) Ezzel a történelmi mérföldkővel a szórakoztatóipar valaha volt legmeghatározóbb és gazdaságilag legnagyobb volumenű piaci rajtja vette kezdetét. A Take-Two Interactive - a játék kiadója - és a Rockstar Games - a fejlesztője - hivatalosan is megnyitotta a digitális és fizikai üzletek kapuit a Grand Theft Auto VI előtt, amely a 2026. november 19-i globális premierjével alapjaiban írhatja át a médiapiac makrogazdasági és értékesítési rekordjait. Az elemzők, a befektetők és a tőzsdei szereplők feszülten figyelték az első órák számait, ugyanis hatalmas volt a tét, miután piaci becslések szerint a játék fejlesztési és marketingbüdzséje együttesen megközelíthette a 2 milliárd dollárt is. Ennek egyik oka, hogy a fejlesztés kisebb-nagyobb stábokkal immár mintegy 10 éve zajlik. A gigantikus büdzsé azt is jelenti, hogy a játéknak soha nem látott eladási volument kell produkálnia pusztán a megtérüléshez, nem beszélve a profitról.

Az elvárás tehát hatalmas, de a vezető elemzőházak (Jefferies, Piper Sandler) előrejelzései szerint viszont az sem lenne meglepő, ha az előrendelés első 24 órájában - a végleges számok szerint - 2 milliárd dollárhoz közeli globális bevétel jött volna végül össze, ami megközelítőleg 20-25 millió azonnal értékesített példánynak felelne meg. A kiszivárgott belső jelentések szerint egyébként a rajt után alig több mint 20 órával a globális előrendelések száma már elérte a 39 millió példányt, ami elképesztő, 3 milliárd dolláros közvetlen bevételt generált a kiadónak kevesebb, mint egy nap alatt.

Összehasonlításul, a korábbi verzió, a GTA 5 is szinte csak kullog ezen számok mögött. Holott a 2013-ban megjelent ötödik rész a világ második legtöbb példányban értékesített videojátéka lett, amely a legfrissebb pénzügyi jelentések alapján immár átlépte a 230 millió eladott darabszámot világszerte. A GTA 5-nek viszont 2013-ban még három teljes napra volt szüksége az 1 milliárd dolláros álomhatár eléréséhez, amitől akkor ámuldozott az egész világ. Teljes életciklusa alatt ez a játék több mint 10 milliárd dollár bevételt hozott a kiadónak, köszönhetően a három konzolgenerációt átívelő újrakiadásoknak és a GTA Online-on futó egyéb bevételeknek.

A VI. rész iránti roham azonnal megmozgatta a tőzsdét is, és a Take-Two Interactive részvényárfolyama jelentős növekedésnek indult. A Bank of America elemzői a bejelentést követően azonnal megemelték a kiadó részvényeire vonatkozó célárukat 368 dollárra, kiemelve, hogy a novemberi rajt egy olyan pénzügyi negyedévet biztosít, ahol a konszenzusos EBITDA-becslések 900 millió dolláros értéket vetítenek előre. Ez pedig nem kevesebb, mint 171 százalékos növekedést jelent a tavalyi bázishoz képest. A menedzsment korábbi előrejelzései is beigazolódni látszanak, hiszen a kiadó a 2027-es pénzügyi évre, amely magában foglalja a GTA VI életciklusának első teljes évét, elképesztő, 8-8,2 milliárd dollár közötti nettó forgalmat vár, szemben a 2026-os 6,72 milliárd dollárral. Strauss Zelnick, a Take-Two vezérigazgatója szerint a céljuk nem kevesebb, mint a történelem leglátványosabb szórakoztatóipari termékének létrehozása, és az első nap számai alapján a piac készpénznek veszi ezt az ígéretet.

A GTA VI-tal szemben támasztott értékesítési elvárások ehhez mérten csillagászatiak. Vezető piaci elemzők és a konzervatívabb elemzőházak előrejelzései szerint a játékból az első év végére a legoptimistább forgatókönyvek szerint akár 50-60 millió darabot is eladhatnak, ami példa nélküli lenne. A számok alapján nem túlzás azon vélemény, amely szerint a GTA VI nem csupán egy szoftveres sikersztori, hanem a szórakoztatóipar valaha látott legnagyobb pénzügyi terméke lesz, amely a teljes globális gaming piac növekedési mutatóit egymaga írhatja át a következő években.