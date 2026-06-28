A harmadik gyermek is belehalt a sérüléseibe, ötre emelkedett a bükkábrányi baleset halálos áldozatainak száma

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2026-06-28 11:28:00 CEST

Két autó ütközött frontálisan szombaton este.

Egy gyermek a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, így ötre emelkedett a Bükkábránynál történt baleset halálos áldozatainak száma – tudta meg vasárnap az MTI.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombat esti közleménye szerint a halálos közúti közlekedési baleset Bükkábrány közigazgatási területén, lakott területen kívül, a 3-as számú főút 155. kilométer szelvényében történt, két személygépkocsi ütközött, a balesetben öt ember vesztette életét.

Az MTI vasárnap úgy értesült, hogy

a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban két felnőtt és három gyerek volt. Két gyerek a helyszínen, a harmadik később a kórházban halt meg.

Még szombaton az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba. A balesetben két gyermek és két felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte akkor az OMSZ.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban arról tájékoztatott, hogy a két autó frontálisan ütközött Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók.