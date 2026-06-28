Egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba.
A Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. és a Szegedi Tudományegyetem részben uniós innovációs pályázati támogatással megvalósuló kísérleti fejlesztését várhatóan augusztustól helyezhetik üzembe.
Végül egy másik faluba mentek át.
A baleset a 3-as számú főúton történt, a rendőrség a teljes útszakaszt lezárta.
Vízátfolyás miatt hétfő délután ismét lezárták a 3-as számú főút Bükkábrány és a harsányi lehajtó közötti szakaszát - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.