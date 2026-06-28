Ismét vízátfolyás a 3-as főúton - Fotók

Vízátfolyás miatt hétfő délután ismét lezárták a 3-as számú főút Bükkábrány és a harsányi lehajtó közötti szakaszát - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.