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„Úgy érzem, ez az első igazán szabad Pride a Fidesz leváltásával” – Videó!

Elégedettek-e a Tisza-kormány LMBTQ közösséget érintő intézkedéseivel? Milyen gesztust, törvénymódosítást várnának még? És egyáltalán, hogy tetszik az első poszt-Orbán Pride? 

Volt, aki azt mondta, égetőbb problémája is akad a Tisza-kormánynak, ez így is több, mint amit az elmúlt 16 évben kaptunk. 

 A menet végén, a Vérmezőn kérdeztünk résztvevőket.

A fideszes politikus értekezése alapján gyakorlatilag mindenkinek rettegnie kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivataltól, jogkörei még a Rákosi-diktatúra erőszakszervezetén is túltesznek.