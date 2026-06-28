„Úgy érzem, ez az első igazán szabad Pride a Fidesz leváltásával” – Videó!

Volt, aki azt mondta, égetőbb problémája is akad a Tisza-kormánynak, ez így is több, mint amit az elmúlt 16 évben kaptunk.
A menet végén, a Vérmezőn kérdeztünk résztvevőket.
Videó;Fidesz;felvonulás;Budapest Pride;Tisza Párt;
2026-06-28 21:31:00 CEST
Volt, aki azt mondta, égetőbb problémája is akad a Tisza-kormánynak, ez így is több, mint amit az elmúlt 16 évben kaptunk.
A menet végén, a Vérmezőn kérdeztünk résztvevőket.
A fideszes politikus értekezése alapján gyakorlatilag mindenkinek rettegnie kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivataltól, jogkörei még a Rákosi-diktatúra erőszakszervezetén is túltesznek.