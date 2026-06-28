Videó;Fidesz;felvonulás;Budapest Pride;Tisza Párt;

2026-06-28 21:31:00 CEST

„Úgy érzem, ez az első igazán szabad Pride a Fidesz leváltásával” – Videó!

Elégedettek-e a Tisza-kormány LMBTQ közösséget érintő intézkedéseivel? Milyen gesztust, törvénymódosítást várnának még? És egyáltalán, hogy tetszik az első poszt-Orbán Pride?