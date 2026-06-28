A fideszes Védvonalat vezető Czunyiné Bertalan Judit 20 liter levendulaszörp után megállapította, hogy a közvagyon visszaszerzését célzó hivatal = ÁVH

Fidesz;Czunyiné Bertalan Judit;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-28 20:25:00 CEST

A fideszes politikus értekezése alapján gyakorlatilag mindenkinek rettegnie kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivataltól, jogkörei még a Rákosi-diktatúra erőszakszervezetén is túltesznek.

Hőség ide vagy oda, a fideszes Védvonalat vezető Czunyiné Bertalan Judit nem tétlenkedett, és a Facebookon mérleget vont a hétvégéjéről, majd irgalmatlan kommunistázásba kezdett.

A mérleg a következőképpen alakult:

60 üveg meggybefőtt,

20 liter levendulaszörp,

VZV barátokkal,

kertrendezés,

két hosszabb írás

Utóbbiak közül az egyiket közzé is tette, ennek lényege, hogy a Magyar-kormány által felállítandó, az elmúlt évtizedekben ellopott közvagyon visszavételét célzó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal nem más, mint maga az ÁVH, a párt ökle, a legsötétebb kommunista diktatúra, ami mindenkit rettegésben tart majd.

A bejegyzés szerint Czunyiné Bertalan Judit „olvasgatta” a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet, amiről valamiért a saját vagyoni helyzete jutott az eszébe. Szerinte azzal minden rendben van, ennek ellenére ártatlanul „több, leginkább két oroszlányi sikertelen és többször politikai kudarcot vallott helyi megmondóember legendákat és hazugságokat gyártott” a lejáratására, mégsem fordul bírósághoz.

Ezt követően azért rátért magára a vagyonvisszaszerzési hivatalra is, amely bár szerinte egyértelmű, hogy a fideszes politikusok „meghurcolására” készül, valójában alighanem mindenki veszélyben van. Majd hosszan elkezdte sorolni, miért is kell félnie az egyszerű földi halandónak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivataltól.

„Ha az alábbiak közül valamely mértékben érintett vagy – akár azzal, hogy alvállalkozója voltál egy nagyberuházásnak –, Te is célpont vagy, nem csak a fideszes politikusok! Jönnek a besúgók, a sejtetők és a sejtetések, a megfigyelők és a megfigyeltek, lehallgatók és a lehallgatottak. Jönnek a koncepciós eljárások, perek, és jön a statuálás” - riogatott Czunyiné Bertalan Judit, aki szerint a hivatal mindenkire lecsaphat, aki valaha a magyar állam valamelyik szervétől megrendelést kapott, sőt, arra is, aki az állammal kötött szerződés teljesítésében közreműködött, a kávé-beszállítótól a felszolgálókon át az utolsó taxisofőrig. Sőt, ha egy vállalkozó kedvezményes hitelt kapott a 2010-es években, annak sem lesz menekvés - legalábbis a fideszes politikus szerint.

„Magyar Péter kifejezett ellensége minden olyan gazdasági szereplő, akik nettó árbevétele az elmúlt öt év bármelyikében legalább 75 % mértékben közbeszerzési eljárásból, vagy koncessziós szerződésből származott. Ezeket a gazdasági szereplőket kötelező vagyonvédelmi vizsgálat alá vonni” - állapította meg a fideszes Védvonal vezetője, aki szörnyűlködött egy kicsit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal várhatóan elég szélesre tervezett jogkörein is. Majd el is jutott a fő megállapításhoz:

„Új Államvédelmi Hatóság épül – elég a gyanú, a városban hallottam, mint ”bizonyíték„, mert a statuálás a lényeg… Állam az államban, egy szuperhatóság, egy új Államvédelmi Hatóság épül. Ennek az új hatóságnak minden olyan jogkör biztosított lesz, amellyel a meglévő rendvédelmi szervek, hatóság, de még csak az ügyészség sem rendelkezik.”

Sőt, Czunyiné Bertalan Judit fejtegetése értelmében a vagyonvisszaszerzési hivatal rosszabb, mint az ÁVH, mert az ÁVH legalább „a látszatra adott”, és a hivatal esetében az ügyészi jogosítványokat maga gyakorolja, így a nyomozás során a jogorvoslat teljesen formálissá válik, hiszen a saját intézkedése elleni panaszt maga bírálja el.

„Kontroll nélküli büntetőhatalom jön tehát létre, amely bárkit, bármikor utolérhet, hónapokra, évekre eljárás alá vonhat, megfigyelhet, elveheti a vagyonát, szabadságát és ebben legfeljebb saját maga jelentene korlátot. A legsötétebb kommunista diktatúrát idéző besúgó hálózat, illetve államosítás rémét vetíti elő a törvénytervezet. Ez a törvénytervezet minden jogállami garanciát, így az ártatlanság vélelmét, a védelemhez való jogot, a jogorvoslathoz való jogot, a büntetőeljárás ultima ratio jellegét és a tisztességes eljárás garanciáját relativizálja, illetve részben felszámolja” - értékelt a fideszes politikus, aki szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal a TISZA Párt ökle” lesz. Ha a szabályozás hatályba lép, annak súlyos nemzetgazdasági következményei is lesznek, hiszen szerinte ezzel a magyar állammal történő szerződés, egy állami támogatás igénybevétele közvagyonvédelmi eljárás lefolytatását vonhatja maga után.