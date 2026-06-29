Mérgezéssel akarták meggyorsítani a válást, anyára és lányára 8-8 év fegyházat kér az ügyész

Pécs;mérgezés;vádemelés;anya;lány;

2026-06-29 05:50:00 CEST

Egy pécsi anya és a lánya a vádirat szerint ricinussal és darázscsípéssel próbálta megölni a lány férjét. A két nő tagadja a vádban leírt, abszurdnak tűnő bűncselekményt.

Pécsen közös háztartásban élt egy házaspár, az asszony anyjával. A pár válófélben volt, s a férfi arra következtetett anya és lánya elejtett szavaiból, hogy a két asszony az életére tör.

A biztonsági őrként szolgáló 44 éves férfi tavaly májusban hangrögzítő eszközöket vásárolt, s a lakás különböző pontjain lehallgatta felesége és anyósa beszélgetéseit. Azokból számára az derült ki, hogy ricinolajjal akarnak végezni vele. A lehallgatott beszélgetések szerint június 28-án az anyós összetört ricinmag oldatát öntötte a férj kávéjába.

A férfi a kávét nem itta meg, hanem bevitte a rendőrségre, és feljelentést tett. Mindehhez mellékelte a lehallgatott beszélgetések felvételét, valamint bevitte a június 29-én és 30-án neki kínált kávét is.

Ez alapján indult nyomozás, majd történt meg a vádemelés, és szerdán a Pécsi Törvényszéken előkészítő üléssel megkezdődött a büntetőper tárgyalása. A 79 esztendős anyós az elsőrendű vádlott, mivel ő vásárolta meg a két csomag (összesen 12 darab) ricinusmagot, s az egyik zacskó tartalmát összetörte, az örleményt pedig feloldotta és beleöntötte veje kávéjába, a vádirat szerint. Az 54 éves feleség a másodrendű vádlott, ő bűnsegédként segítette anyja “munkáját”, emellett 29-én fogott egy darazsat, és azt becsempészte férje szobájába, mivel tudta, hogy a férfi akár végzetes allergiás rohammal reagálhat a darázscsípésre.

Az előkészítő ülésen az ügyész 8-8 év fegyházat kért az előre kitervelt emberölés kísérletével vádolt két nőre.

A vádlottak nem tettek vallomást, nem ismerték el bűnösségüket, így a per szeptemberben egy várhatóan hosszas bizonyítási eljárással folytatódik.

Mindkét asszony védője úgy látja, hogy a rögzített beszélgetések nem bizonyítják a gyilkossági szándékot, ezért indítványozták, hogy a hanganyagot elejétől végéig hallgassa meg a bíróság. Azt se fogadják el, hogy a kávéba tett ricinolaj halált okozhatott volna. A ricinusmagban található méreg valóban halálos lehet, s nincs ellenszere, ám a rendőrségre bevitt, három kávéból csak kettőben volt kimutatható a ricin, és a szakértő nem tudta megállapítani, hogy az említett kávéban lévő méreg elérte-e a halálos dózist.

A vádlottak meggyanúsításuk óta előzetes letartóztatásban vannak, s a szerdai ülésen kérték, hogy helyezzék őket bűnügyi felügyelet alá. A szívbeteg anyós szökésétől nem kell tartani, érvelt az idős asszony ügyvédje. A feleség főképp azért szeretett volna kijönni az előzetesből, mert fogvatartása óta hatéves lánya a férjével él, s ha ő továbbra is kimarad a gyermek neveléséből, akkor lányával a viszonya örökre megpecsételődhet. Bár a két vádlott felajánlott 5-5 millió forint óvadékot, a bíróság elutasította kérelmüket, így a két asszonyt visszaszállították a pécsi börtönbe.