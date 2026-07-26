A két hete történt baleset után a gyermeket kórházban ápolják, a rendőrség nyomoz.
Egy pécsi anya és a lánya a vádirat szerint ricinussal és darázscsípéssel próbálta megölni a lány férjét. A két nő tagadja a vádban leírt, abszurdnak tűnő bűncselekményt.
Noga Weisz egyike annak a 13 túsznak, akinek szombaton adták vissza a szabadságát az Izraellel kötött tűzszünet második napján.
Ezen túlmenően testileg és lelkileg is elhanyagolta a lányát, nem gondoskodott arról, hogy iskolába járjon, érdektelenséget mutatott sorsával.
Két évig élt anyja mumifikálódott holttestével egy szentistváni asszony, akit jelenleg pszichiátrián kezelnek. Megrázta a falu közösségét, hogy ennyi időn át nem lépett senki.
Beni Ganz védelmi miniszter azt ígérte, kivizsgálják a sajnálatos halálesetet.
Három terrorizmussal gyanúsított személyért mentek be a ciszjordániai Dzseninbe.
A közvélekedéssel ellentétben nincs különbség a lányok és fiúk agyfejlődésében – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Sem az agyfunkciókban, sem a matematikai képességekben nem találtak eltérést a nemek között.
A fiatal lány a Budapest XIII. kerületi iskolájából ismeretlen helyre távozott és azóta sem ment haza. A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri megtalálásában. A 18 éves Rusai Zsófia Ráhel még szeptember 15-én 12 óra körül a Budapest XIII. kerületi iskolájából ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A 19 éves szegedi lány egy autóbaleset után esett kómába, azóta fekszik egy bulgáriai kórházban. Szülei lassan három hete nem tudják elérni, hogy hazahozhassák: az orvosok nem kommunikálnak sem velük, sem az egészségbiztosítóval, de még a lányt fogadni kész szegedi klinikával sem- írja a Délmagyar.
Az eset reggel történt Egerben a Fadrusz utca és a Mátyás király út kereszteződésében. A heol.hu beszámolója szerint a fiatal lányt szerencsére csak elsodorta az autó a kijelölt gyalogátkelőhelyen, reggel 8 óra előtt.
A mindössze 11 éves lányt arra akarták kényszeríteni, hogy menjen feleségül egy nála 14 évvel idősebb, fogyatékkal élő férfihoz - írja az ISNA iráni hírügynökség alapján a Blikk.
Életveszélyesen megkéselt egy tizenhat éves lányt hétfő este Balinkán egy 47 éves férfi, akit a helyszínen elfogtak a rendőrök.
Életveszélyes sérüléssel került kórházba az a 15 éves fiú, akit egy férfi késelt meg Pécsett, mikor hazatérve, együtt találta a lányával - értesült a HavariaPress.