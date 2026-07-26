Döbbenet - Egy édesapa küzdelme a külföldön kómába esett lányáért

A 19 éves szegedi lány egy autóbaleset után esett kómába, azóta fekszik egy bulgáriai kórházban. Szülei lassan három hete nem tudják elérni, hogy hazahozhassák: az orvosok nem kommunikálnak sem velük, sem az egészségbiztosítóval, de még a lányt fogadni kész szegedi klinikával sem- írja a Délmagyar.