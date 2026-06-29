A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a polgármesteri fizetések csökkentése is téma lesz hétfőn a parlamentben

Parlament;Országgyűlés;polgármesteri fizetések;Magyar Péter;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-06-29 08:44:00 CEST

Felszólal Magyar Péter miniszterelnök, akinek a beszédére reagálhatnak a frakciók.

A kuláküldözés áldozataira emlékezik az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról történő megemlékezéssel.

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter, Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a „parasztság ünnepe” volt.

Napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, akinek a beszédére reagálhatnak a frakciók.

A napirend előtti felszólalások sorában utolsóként kap szót Holecz Károly szlovén nemzetiségi szószóló.

Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők.

A parlament lefolytatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is.