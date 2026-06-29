Nem sokkal a parlamenti választás után Rogán Antal barátja találkozott Radnai Márk apjával

kapcsolat;Rogán Antal;Radnai László;Radnai Márk;Shabtai Michaeli;Tisza Párt;

2026-06-29 07:58:00 CEST

Radnai László, a Jobbik egykori kommunikációs igazgatója elutasította, hogy összekösse a grúz-izraeli üzletembert, Shabtai Michaelit a fiával.

A parlamenti választás után öt nappal, 2026. április 17-én az egyik Bazilika melletti vendéglátóhely teraszán beszélgetett Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember és Radnai László, a Jobbik egykori kommunikációs igazgatója, Radnai Márknak, a Tisza alelnökének édesapja – írja a 444.

Radnai László elmondása szerint Shabtai pár nappal előtte hívta fel családi okokra hivatkozva, arra, hogy idős édesapja szívesen találkozna vele. Radnai László és Shabtai Michaeli ugyanis – jegyzi meg a portál – több mint harminc éve ismerik egymást. Nemcsak fontos üzleti, hanem szoros baráti kapcsolatuk is volt, jól ismerték egymás családját. Ők ketten már tíz éve nem beszéltek egymással, Shabtai Michaeli minden kapcsolatot megszakított régi barátjával, amikor csatlakozott a szélsőjobboldali Jobbikhoz. Elmondása szerint Radnai László nagyon meglepődött a választás utáni telefonhíváson, de belement a találkozóba, hiszen Shabtai Michaeli az édesapjára hivatkozott.

Elmondta azt is, hogy

a Rogán Antallal jó barátságot ápoló grúz-izraeli üzletember felvetette egy találkozó lehetőségét Radnai Márkkal, akit amúgy gyerekkora óta ismer.

Amikor ráterelte a szót arra, hogy igazából milyen elképzelései lennének a találkozóval, akkor megmondtam neki, hogy ez teljesen lehetetlen – számolt be Radnai László, vagyis elutasította, hogy összekösse Shabtai Michaelit és Radnai Márkot.

Úgy éreztem, hogy a találkozó célja az, hogy neki abban kell segítség, hogy ő tulajdonképpen kimossa magát

– idézte fel Radnai László, aki a portálnak azt is mondta, ezen felül nem emlékszik Shabtai Michaeli konkrét „üzleti” felvetéseire. A beszélgetés további részei szerinte nem tartoznak a nyilvánosságra.

Shabtai Michaeli 2021-ben a Média1-nek adott interjújában beszélt arról, hogy Rogán Antal már több mint tíz éve a barátja. Sietve hozzátette, hogy ez egy magánemberi kapcsolat, soha semmilyen közös üzleti ügyük nem volt. Egy évvel később a Direkt36 tárta fel, hogy Andrej Nariskin, az orosz külföldi hírszerzés vezetőjének, Szergej Nariskinnek a fia a Shabtai Michaeli érdekeltségébe tartozó budapesti ingatlanban rendelkezik bejelentett magyar lakcímmel. Shabtai Michaeli kijelentése a pusztán magánemberi kapcsolatról Rogán Antallal egyébként nem teljesen igaz, mint 2018-ban megírtuk, az ő érdekeltségébe tartozó liechtensteini VolDan Investments nevű cég kapta meg a hírhedt Rogán-féle letelepedési kötvénybiznisz egyik legnagyobb szeletét, az orosz, üzbég, türkmén, montenegrói, szerb, bosnyák, török, azerbajdzsáni, valamint az afrikai piacot.