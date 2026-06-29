Fucsovics és Marozsán is győzött

tenisz;wimbledoni teniszbajnokság;

2026-06-29 22:15:00 CEST

Mind a négy magyar főtáblás – Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Bondár Anna és Udvardy Panna – első fordulós mérkőzése hétfőre volt kiírva Wimbledonban: Fucsovics és Marozsán is továbbjutott.

Alig egy órát töltött pályán Fucsovics Márton a 9-es pálya nyitómérkőzésén a londoni Grand Slamen Luca van Assche ellen, mivel a francia 6:3, 4:0-nál – valószínűleg derékfájdalmak miatt – feladta a mérkőzést. Biztató volt a nyíregyházi teniszező játéka, aki juniorként egykor a trófeát is magasba emelhette itt, profiként pedig a legjobb eredménye a negyeddöntős szereplés.

A hosszú ideje sérüléssel küzdő Fucsovics több remek megoldással szórakoztatta a közönséget, jó ütemben indult az ejtésekre, bemozogta a pályát, s sokkal bizakodóbb a hangulata is, mint a salakszezonban.

„Egy három-négy napos betegség miatt hagytam ki a mallorcai ATP 250-es tornát, nehéz volt utána az első két nap, de megérkeztünk Londonba, itt van velem a kondiedzőm is, úgyhogy jó állapotba kerültem, közel vagyok a legjobb formámhoz. Az elmúlt napokban nagyon jól játszottam, jól bírtam az edzéseket. Nagy élmény újra itt játszani Wimbledonban – a Roland Garrosra nem tudtam jól felkészülni, fájt mindenem, nem is áll hozzám közel a salak, de most nagyon pozitív vagyok” – nyilatkozta a győzelem után. Úgy véli, sérült játékos ellen egyébként nem könnyű játszani, mert ritmustalan a játék, de jól érezte magát a pályán. „Jól mozogtam, jól ütöttem meg a labdákat, jól időzítettem az ütéseket, pedig aki ilyen állapotban van, az tördeli a játékot. De jól kezeltem a helyzetet, lenyomtam a pályáról” – tette hozzá a 34 éves teniszező. Következő ellenfele szerdán a húsz­éves, 17. helyen rangsorolt Learner Tien lesz.

Marozsán Fábián az argentin Thiago Agustin Tirantét győzte le három sima szettben 7:5, 6:3, 6:4-re, néhány kisebb hullámvölgytől eltekintve végig a magyar játékos dominált a mérkőzésen. A következő fordulóban azzal az Alejandro Davidovich Fokinával csap össze ismét, aki a mallorcai elődöntőben a múlt héten legyőzte, s végül tornagyőztesként érkezett Wimbledonba.

„Örülök neki, hogy múlt heti teljesítményem után ismét egy jó mérkőzést játszottam, alkalmazkodni tudtam az itteni, teljesen más körülményekhez, pedig elég mély víz volt ez Mallorca után, nem tudtam sokat edzeni itt, és jól kezeltem a nehezebb helyzeteket is. Fokina múlt héten nagyon jól szervált az egész meccsen, villámgyorsan utoléri a labdákat, a ritörn gémeknél kockáztat, ezzel tudott engem is megverni. Az lesz a kérdés szerdán, mennyire tudom tartani a szervámat. Ha eljutok a döntő pillanatokig ahol meg lehet őt törni, vagy lebrékelni, akkor szorosan én fogok nyerni, ha nem így alakul, nem tudom kihasználni a lehetőségeket, akkor pedig szorosan ő fog győzni.”