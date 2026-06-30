Marokkó tizenegyesekkel búcsúztatta Hollandiát a 32 között

A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett monterreyi mérkőzésén.
A hollandok a 72. percben Cody Gakpo révén szereztek vezetést, aki párjával a napokban vesztette el gyermekét még terhesség közben, de a futballtörténelem egyetlen vb-elődöntős afrikai együttese Issza Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában. A tizenegyeseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult higgadtabbnak.
A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik vb-jén búcsúzott hosszabbításban vagy tizenegyesekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban, azóta Hollandia a 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben a négy és 2022-ben a nyolc között tizenegyesekkel maradt alul Argentínával szemben.
Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban.
Világbajnokság, nyolcaddöntőbe jutásért:
Marokkó-Hollandia 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) - 11-esekkel: 3-2
Monterrey, BBVA Stadion, 51 243 néző, v.: Sampaio (brazil)
gólszerzők: Diop (90+1.), illetve Gakpo (72.)
sárga lap: Diop (47.)
Marokkó:
Bono - Hakimi, Diop, Riad (Szalah-Eddine, 75.), Mazraui - el-Ajnaui, Buaddi (el-Murabet, 79.) - Diaz (Jasszine, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), el-Hannusz (Talbi, 86.) - Szaibari
Hollandia:
Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Ake (Koopmeiners, 71.) - Dumfries, Gravenberch (Timber, 87.), de Jong (de Roon, 110.), van de Ven (Hato, 87.) - Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) - Brobbey (Weghorst, 71.)
Nagyszerű iramban kezdődött a találkozó, egyik fél sem kívánta átengedni a területet a másiknak, mindkét csapat támadólag lépett fel, így a lendületes akcióknak köszönhetően annak ellenére is élvezetes volt a mérkőzés, hogy az első negyedórában nem volt nagy helyzet. A középpályát ugyan a narancsmezesek uralták, de a kiemelkedően jó marokkói védelmet nem sikerült átjátszani. Az első nagy védést Verbruggen mutatta be egy marokkói szögletet követően, a holland hálóőr remek reflexszel védte el-Ajnaui közeli csúsztatását, sőt, utána Hakimi lövését is kitolta a keresztléc alól. Az ivószünet után sem esett vissza a színvonal, de jobban kidomborodott a játék fizikális része, a futballisták egyik oldalon sem riadtak vissza attól, hogy keménységgel akadályozzák meg a rivális helyzetét, ennek ellenére nem durvult el a meccs.
A második játékrészt az afrikai csapat kezdte jobban, amit az is jelzett, hogy a kiugrása után Hakimi a keresztlécre bombázott kissé kisodródott helyzetből. A PSG sztárja nagy kedvvel játszott, az újabb kiugratásánál Van de Ven becsúszva mentett az utolsó pillanatban. Egyre jobban beszorult az európai gárda, ellenfele sorozatban négy szögletet végezhetett el, egyszer pedig Verbruggen ismét nagyot védett. Az ivószünetben Ronald Koeman szövetségi kapitány kettős cserével próbálta frissíteni a holland csapatot, amely rögtön be is talált az utolsó "negyed" kezdetén, méghozzá az a Gakpo volt eredményes, aki a párjával a napokban vesztette el gyermekét még terhesség közben. A Liverpool sztárja könnyeivel küzdött, miközben az összes csapattársa őt ünnepelte. A hosszabbítással együtt hátralévő bő húsz percben Marokkó támadott az egyenlítésért, de a holland kontrák legalább olyan veszélyesek voltak. A rendes játékidő hosszabbításának kezdetén Van Dijk mellől Diop fejesével az észak-afrikaiak hosszabbításra mentették a kieséses szakasz eddigi legszínvonalasabb és legkiegyenlítettebb meccsét.
A ráadásban mindkét csapat óvatosabbá vált és a tempó is visszaesett, ennek ellenére Rahimi ziccerbe került, de Verbruggen elképesztő bravúrral hárított. Ebben a periódusban Marokkó percekig eldugta a labdát a teljesen kimerültnek tűnő riválisa elől - a közönség minden passzt ollézással díjazott -, ugyanakkor korántsem volt kapura törő a játéka, így eseménytelenül peregtek a percek a hosszabbítás végéig.
Az idegek csatájában érződött, hogy mindkét fél játékosai feszületek, ugyanis a marokkói el-Ajnaui a keresztlécre bombázott, de Rahimi lövését is védte a holland kapus, csak aztán utóbbi véletlenül a sarkával behúzta a saját kapujába a labdát. A hollandoknál pedig Kluivert a jobb kapufát találta el, míg Timber mellé lőtt, ekkor viszont az észak-afrikaiak csapatkapitánya, Hakimi is a jobb kapufára lőtt. Az ötödik, utolsó párban aztán Bono kivédte Summerville lövését, Szaibari viszont higgadt maradt, így Marokkó folytathatja a nyolcaddöntőben.
Menetrend
Később:
Elefántcsontpart-Norvégia, Dallas 19.00
Franciaország-Svédország, New York 23.00
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A további program:
július 1., szerda:
Mexikó-Ecuador, Mexikóváros 3.00
Anglia-Kongói DK, Atlanta 18.00
Belgium-Szenegál, Seattle 22.00
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július 2., csütörtök:
Egyesült Államok - Bosznia-Hercegovina, San Francisco 2.00
Spanyolország-Ausztria, Los Angeles 21.00
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július 3., péntek:
Portugália-Horvátország, Toronto 1.00
Svájc-Algéria, Vancouver 5.00
Ausztrália-Egyiptom, Dallas 20.00
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július 4., szombat:
Argentína - Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00
Kolumbia-Ghána, Kansas City 3.30
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nyolcaddöntő:
július 4., szombat:
Kanada-Marokkó, Houston 19.00 (1.)
Paraguay - Franciaország/Svédország, Philadelphia 23.00 (2.)
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július 5., vasárnap:
Brazília - Elefántcsontpart/Norvégia, New York 22.00 (3.)
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július 6., hétfő:
Mexikó/Ecuador - Anglia/Kongói DK, Mexikóváros 2.00 (4.)
Portugália/Horvátország - Spanyolország/Ausztria, Dallas 21.00 (5.)
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július 7., kedd:
Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina - Belgium/Szenegál, Seattle 2.00 (6.)
Argentína/Zöld-foki Köztársaság - Ausztrália/Egyiptom, Atlanta 18.00 (7.)
Svájc/Algéria - Kolumbia/Ghána, Vancouver 22.00 (8.)
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negyeddöntő:
július 9., csütörtök:
2. nyolcaddöntő győztese-1. nyolcaddöntő győztese, Boston 22.00 (1.)
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július 10., péntek:
5. nyolcaddöntő győztese-6. nyolcaddöntő győztese, Los Angeles 21.00 (2.)
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július 11., szombat:
3. nyolcaddöntő győztese-4. nyolcaddöntő győztese, Miami 23.00 (3.)
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július 12., vasárnap:
7. nyolcaddöntő győztese-8. nyolcaddöntő győztese, Kansas City 3.00 (4.)
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elődöntő:
július 14., kedd:
1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00
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július 15., szerda:
3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00
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bronzmérkőzés:
július 18., szombat:
az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
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döntő:
július 19., vasárnap:
az elődöntők győztesei, New York 21.00