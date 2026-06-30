Bombameglepetésre Paraguay tizenegyesekkel kiejtette a négyszeres világbajnok Németországot a futball-világbajnokságról

Németország;nyolcaddöntő;Paraguay;kiesés;futball-vb 2026;

2026-06-30 05:45:00 CEST

A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a németeket hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén.

Julio Enciso az első játékrész hajrájában született fejesgóljára a második felvonás elején Kai Havertz válaszolt fejjel, de a németek hiába játszottak az egész meccsen meddő mezőnyfölényben, fordítaniuk nem sikerült, így a torna első hosszabbítása, majd tizenegyespárbaja következett, amelyben a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak hat körben.

Egy szögletet követően paraguayi helyzettel indult a mérkőzés, ezt követően viszont a várakozásoknak megfelelően jóval többet volt a labda az esélyesebbnek tartott németeknél. Hiába birtokolta azonban többet a játékszert az európai csapat, a precízen és szervezetten védekező rivális átjátszhatatlannak bizonyult. A dél-amerikaiak hátsó alakzata egyetlen hiba vagy megingás nélkül futballozta végig az első félidőt, ennek nyomán a támadásaikat lassan szövögető németeknek mindössze öt gólszerzési kísérlete volt, de kaput eltaláló egyetlen egy sem. Ezzel szemben Paraguay ugyan ritkábban járt Neuer kapujánál, ám mégis hatékonyabb volt, ugyanis egy szögletet követően a német hálóőr hiába öklözte messzire a labdát, onnan remek jobb oldali akció végén Galarza beadását az üresen hagyott Enciso fejelte a hálóba.

A folytatásra Julian Nagelsmann szövetségi kapitány csak egyet cserélt, a nagyobb változtatást az jelentette a németek játékában, hogy öt perc alatt több beadás szállt a paraguayi kapu előterébe, mint az egész első félidőben, ettől azonban se jobb, sem veszélyesebb nem lett a szakvezető csapata. A statikus és beívelésekre alapozó taktika mégis bevált, mert Wirtz beadását Havertz csúsztatta a kapuba. Az egyenlítést követően is maradt a németek mozgás nélküli passzolgatása néhány középre íveléssel fűszerezve, Paraguay pedig ismét szervezetten védekezett. Az ivószünet után elkezdte gyorsabban járatni a labdát a német csapat, de nem a ritmusváltásból, hanem egy újabb beadásból volt helyzete, Gill viszont bravúrral védte Havertz fejesét. Musiala és Wirtz a két szélen próbált párharcokat nyerni, de kevés sikerrel, a hajrára a beadásokat segítendő beállt a legmagasabb német mezőnyjátékos, Woltemade, változást viszont ez sem hozott, így következhetett az idei vb első hosszabbítása.

A ráadásra teljesen elkészült az erejével a paraguayi együttes, amely ekkor már nemhogy a félpályát nem tudta átlépni, de saját tizenhatosáról is alig szabadult ki. Ennek ellenére biztosan őrizte a döntetlent, a nyomasztó mezőnyfölény sem vezetett német helyzetekhez és újabb találathoz sem, ugyanis Tah szöglet utáni fejesgólját érvénytelenítették, mert Anton szabálytalanul akadályozta a paraguayi kapust.

A hősiesen védekező dél-amerikaiak végül elérték a céljukat, mert a tizenegyesek döntöttek. Havertz és Woltemade bal oldalra tartó lövését kivédte Gill, csakhogy az utolsó három lövőnél Paraguay mindkétszer rontott, Amiri viszont nem hibázott, így a sírból egyenlítettek a németek. A hatodik körben viszont már nem volt visszaút számukra, ugyanis Tah fölé bombázta a labdát, míg Canale hidegvérű maradt, azaz megszületett a kieséses szakasz első meglepetése.

A négyszeres világbajnok németek két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakaszt túlélték, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak.

A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában.

Világbajnokság, nyolcaddöntőbe jutásért:

Paraguay-Németország 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) - 11-esekkel: 4-3

Boston, Gillette Stadion, 63 945 néző, Játékvezető.: Dzsajed (marokkói)

Gólszerző: Enciso (42.), illetve Havertz (54.)

Sárga lap: Cubas (65.), Galarza (118.), illetve Havertz (105.), Musiala (115.)

Paraguay

Gill - Caceres (Ojeda, 99.), Gomez, Canale, Alonso (Balbuena, 122.) - Almiron (Velazquez, a hosszabbítás előtt), Bobadilla (Sanabria, 99.), Cubas, Galarza - Avalos (Caballero, 55.), Enciso (Mauricio, 57.)

Németország

Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), Brown - Sane (Woltemade, 88.), Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) - Havertz, Undav (Musiala, 63.)