Meghosszabbította a kormány a babaváró határidejét és a kamatstopot a Diákhitelnél

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2026-06-30 07:25:00 CEST

Az erről szóló korábbi rendeletek módosítása már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A hamarosan lejáró határidő előtt a kormány az utolsó pillanatokban módosította a babaváró támogatásról, illetve a hallgatói hitelrendszerről szóló korábbi rendeleteket – derül ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből, számol be a 24.hu.

A döntéssel átmenetileg fellégezhetnek azok a fiatal párok, akiknél most járt volna le a meghosszabbított gyermekvállalási határidő is, júliustól ugyanis már a büntetőkamatot kellett volna fizetniük. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt módosítással a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát tolták ki, a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó, július 1-jén lejáró határidő hosszabbodik meg november elsejéig. A rendelet módosítása már hatályba is lépett, ezzel a lap szerint átmenetileg csaknem 24 700 család mentesülhet a büntetőkamat alól.

Ami a hallgatói hitelrendszerről szóló rendeletet illeti, a kormány ezt azért módosította, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. Az új szabályozás szintén haladékot adott az érintetteknek, a diákhitel-kamatstopot 2026. december 31-ig hosszabbította meg a kormány.

2025-től az új, szabad felhasználású diákhitel-szerződéseknél már magasabb kamatot számoltak, de ez nem érintette a 2024. december 31. előtti szerződéseket, azokra 2026. június 30-ig a 7,99 százalékos kamatstop vonatkozott. Ezt hosszabbította meg a Tisza-kormány év végéig, jóllehet korábban Magyar Péter elismerte: a befagyasztott kamatköltség is rendkívül magas, ezért azt mielőbb csökkenteni kellene.