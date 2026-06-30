miniszterek;Magyar Közlöny;kormányhatározat;kekva;MCC;Ruff Bálint;

2026-06-30 07:00:00 CEST

Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a kekvák

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről.