Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a kekvák

A magyar állam nevében ezentúl a meghatározott, közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványok felett az alapítói jogot a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja – vette észre a hétfő este megjelent Magyar Közlönyben a Telex.
A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről című kormányhatározat kedden lép életbe. A dokumentum felsorolja, melyik alapítványok kihez tartoznak ezentúl:
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
Pósfai Gábor belügyminiszter: MOL – Új Európa Alapítvány,
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter: Hauszmann Alapítvány, Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter: Batthyány Lajos Alapítvány, Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter: Közép-európai Oktatási Alapítvány,
Kármán András pénzügyminiszter: Makovecz Campus Alapítvány,
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, Magyar Kultúráért Alapítvány, Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter: ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, ZalaZONE Alapítvány.
A hétvégi ülésén külön foglalkozott a kormány a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) ügyével. Magyar Péter miniszterelnök újra felszólította az alapítványok kuratóriumait, hogy augusztus 31-ig tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől.Magyar Péter felszólította a kekvák kuratóriumait, hogy ne próbálják az utolsó pillanatokban kirámolni a vagyontCser-Palkovics András lemondott az Óbudai Egyetemet fenntartó kekva kuratóriumi tagságáról