miniszterek;Magyar Közlöny;kormányhatározat;kekva;MCC;Ruff Bálint;

A Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án.

Kiderült, mely miniszterekhez kerülnek a kekvák

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről.

A magyar állam nevében ezentúl a meghatározott, közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványok felett az alapítói jogot a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja – vette észre a hétfő este megjelent Magyar Közlönyben a Telex

A közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről című kormányhatározat kedden lép életbe. A dokumentum felsorolja, melyik alapítványok kihez tartoznak ezentúl:

  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

  • Pósfai Gábor belügyminiszter: MOL – Új Európa Alapítvány,

  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter: Hauszmann Alapítvány, Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

  • Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter: Batthyány Lajos Alapítvány, Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,

  • Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter: Közép-európai Oktatási Alapítvány,

  • Kármán András pénzügyminiszter: Makovecz Campus Alapítvány,

  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, Magyar Kultúráért Alapítvány, Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,

  • Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter: ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, ZalaZONE Alapítvány.

A hétvégi ülésén külön foglalkozott a kormány a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) ügyével. Magyar Péter miniszterelnök újra felszólította az alapítványok kuratóriumait, hogy augusztus 31-ig tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől.

A bevétel szerény, a kiadás sok.