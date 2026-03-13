Mostantól az is tankolhat hatósági áron, akinek a járművén nincs rendszám, de valamilyen okirattal tudja igazolni a jármű magyar honosságát.
Sietett a kormány kipótolni a két NER-beruházó költségkeretét, hogy még véletlenül se csorbítsa hasznukat az infláció.
A tulajdonoscserét gyakran megnehezítő eljárásra akkor lesz csak szükség, ha azt a vevő kéri.
Az ápolók béremeléséről a magyarázatként kiadott közleményben sem esik szó. Az állami illetmények növekedését álláshelyek megszüntetésével ellensúlyoznák.
A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint utóbbi indokolt, hiszen a vezetők illetménye 2019 óta változatlan.
Az így kibővített és meghosszabbított kamatstop 2023 június 30-ig van hatályban.
Korábban horribilis összeget kellett fizetni, ha a tervekkel ellentétben mégsem született meg határidőre a harmadik gyermek.
Az is kaphat nyelvvizsga-bizonyítványt, akinek eddig még az alapfok megszerzéséhez sem volt meg a tudása - ezt teszi lehetővé egy március 20-án életbe lépett kormányrendelet. Ezentúl az írásbeli vizsga feladatait szigorúan zárt rendszerben kezelik majd, míg a szóbeliről hangfelvétel készül.