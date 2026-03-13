A parányi tudás is tudás

Az is kaphat nyelvvizsga-bizonyítványt, akinek eddig még az alapfok megszerzéséhez sem volt meg a tudása - ezt teszi lehetővé egy március 20-án életbe lépett kormányrendelet. Ezentúl az írásbeli vizsga feladatait szigorúan zárt rendszerben kezelik majd, míg a szóbeliről hangfelvétel készül.