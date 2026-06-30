Radnai Márk: Nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha

Radnai László; NER;Radnai Márk;Shabtai Michaeli;Tisza Párt;

2026-06-30 09:48:00 CEST

A Tisza alelnöke azután szólal meg, hogy kiderült, a választásokat követően Rogán Antal barátja találkozott az apjával. Radnai Márk szerint vannak, akik az ő nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.

„Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával. Tegnap megjelent egy cikk, amely azt próbálja sugallni, mintha rajtam vagy édesapámon keresztül háttéralkukat lehetne kötni” – írta Radnai Márk kedden a Facebook-oldalán.

A Tisza alelnöke ezzel a 444-en hétfőn megjelent cikkre reagált. Mint arról beszámoltunk, a lap szerint a parlamenti választás után öt nappal, április 17-én az egyik Bazilika melletti vendéglátóhely teraszán beszélgetett Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember és Radnai László, a Jobbik egykori kommunikációs igazgatója, Radnai Márk Tisza-alelnök édesapja. Radnai László elmondása szerint Shabtai pár nappal előtte hívta fel családi okokra hivatkozva, arra, hogy idős édesapja szívesen találkozna vele. Radnai László és Shabtai Michaeli ugyanis – jegyzi meg a portál – több mint harminc éve ismerik egymást.

A találkozó tényét Radnai László is elismerte. Elárulta azt is, hogy a Rogán Antallal jó barátságot ápoló grúz-izraeli üzletember felvetette egy találkozó lehetőségét a fiával, akit amúgy gyerekkora óta ismer.

„Úgy éreztem, hogy a találkozó célja az, hogy neki abban kell segítség, hogy ő tulajdonképpen kimossa magát” – idézte fel Radnai László, aki végül elutasította, hogy összekösse Shabtai Michaelit a fiával.

„Ezzel párhuzamosan több, egymástól független helyről is ugyanaz jutott el hozzám: vannak, akik az én nevemre hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni”

– osztotta meg bejegyzésében Radnai Márk.

A tiszás képviselő szerint ezek nem véletlen egybeesések, ahogy az időzítésük sem. „Szeretném teljesen egyértelművé tenni: nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha. Senkinek nem adtam felhatalmazást arra, hogy a nevemben, a közösségünk nevében vagy rám hivatkozva bárkivel egyeztessen. Ha valaki azt állítja, hogy engem képvisel, vagy arra hivatkozik, hogy velem egyeztetett, az egyszerűen nem mond igazat” – szögezte le.