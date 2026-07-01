Nemsokára vége a kánikulának, de utána a zivatar és a szél is okozhat kárt

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;viharkárok;HungaroMet;

2026-07-01 06:45:00 CEST

A kánikulát várhatóan heves zivatarok és erős szél száműzi ma és holnap. Bár nagyon várjuk az enyhülést, ezek az időjárási események is okozhatnak károkat, ha nem készülünk fel rájuk.

Ma már várhatóan mérséklődik a napok óta tartó extrém hőség, azonban csak csütörtökre szűnik meg az egész országban – mondta el lapunknak Kuntár-Molnár Anna időjárás-előrejelző, a HungaroMet munkatársa. „Egy hidegfront közelít, amivel ma nedvesség is érkezik, így bár a hőmérsékleti értékek valamivel alacsonyabbak lesznek, viszont a páratartalom miatt fülledtnek érezzük a levegőt. A hűvösebb, az ilyenkor szokásos átlagnak megfelelő hőmérsékletű levegő csak csütörtökön áramlik majd be.” A szakember hozzátette: a hidegfront érkezésével már szerdán nap közben egyre nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok, amiket lokálisan felhőszakadás is kísérhet. Ezenkívül erős, akár viharos erejű széllökésekre is számíthatunk, és helyenként apró szemű jégeső is előfordulhat.

Kunstár-Molnár Anna hozzátette: csütörtökre valamelyest megnyugszik a légkör, akkor már inkább a felhőszakadások jellemezhetik az időjárásunkat. Sajnos a csapadék térbeli eloszlása hektikus lesz, nem számíthatunk frissítő csapadékra az ország egész területén, előfordulhatnak olyan helyek, ahol egy csepp eső sem fog esni, miközben a közelben 30-40 mm csapadék zúdul majd le. A meteorológus közölte: érdemes gyakran, akár óránként ránézni a HungaroMet oldalára, ahol folyamatosan frissítik a veszélyjelzést.

„Felhőszakadás esetén a száraz talaj nehezebben szívja fel a hirtelen lezúduló óriási mennyiségű csapadékot, és a csatornahálózat sem tudja elvezetni azt. Az alacsonyabban fekvő utcákon, tereken ilyenkor megáll a víz, ahol pedig szintkülönbségek vannak, ott villámárvizek alakulhatnak ki”

– hívta fel a figyelmet Mukics Dániel tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A szakember részletesen kifejtette, hogyan készüljünk fel az értékeink védelmére a várható viharok idejére.

Mukics Dániel szerint még nincs késő kitisztítani a ház előtti vízelvezető árkokat, hogy ezzel is csökkentsük egy villámárvíz kialakulásának veszélyét vagy annak erősségét. Ha felhőszakadás miatt ad ki riasztást a HungaroMet, érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Ha beázik a pince vagy az épület alagsora, nem szabad azonnal kiszivattyúzni a vizet, ugyanis ha akkor szivattyúzzák ki a vizet, amikor még folyik vagy szivárog be az épületbe, az csak alámossa a házat. Ez több kárt okoz, mintha csak állna a víz pincében. Ahol annyira sok csapadék esik, hogy el kell hagyni az otthonunkat, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Amennyiben éppen úton vagyunk, és villámárvíz alakul ki, autóval semmiképp se hajtsunk bele a térdig érő vízbe, mert ha a kocsi légszűrőjébe víz kerül, az autó motorja tönkre fog menni. Gyalog és kerékpárral se vágjunk át az úton hömpölygő vízen, mert már néhány centiméter magas erős vízfolyás is ledöntheti a lábáról az embert. Ha ilyen helyzettel találjuk szembe magunkat, változtassunk az útvonalunkon, és kerüljük el a helyszínt. Hozzátette: valójában már egy centiméteres vízbe se hajtsunk bele, mert a villámárvizek gyakran csatornafedeleket mozdítanak el, és nem lehet látni, hogy mi van a víz alatt.

Ha erős szélre figyelmeztet a meteorológia, a kertes házakban élők azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat – kerti bútor, szerszámok, cserepes növények –, vigyék be fedett helyre.

A kerti pavilon ponyváját is érdemes levenni, mielőtt a szél elvinné vagy eltépné azt. Társasházban az erkélyről is be kell vinni azokat a tárgyakat, amikben a szél kárt okozhat. Ha szeretnénk megspórolni egy beázás okozta károkat, otthonról távozás előtt csukjuk be az ablakokat. A viharos szél faágakat törhet le, fákat dönthet ki. Nyilván nem mindenhol lehetséges, de ha van rá mód, az autónkkal parkoljunk távolabb a fáktól, reklámtábláktól, épületektől, nehogy a szél kárt okozzon ezekben, és pont a kocsira essen egy faág vagy bármilyen, épületről lesodort tárgy. Ha jégeső is várható, terítsünk az autónkra egy pokrócot, a sarkait az ajtókba csípve, ezzel megvédjük a horpadásoktól. Ha nincs a kéznél pokróc, a szélvédőre tehetjük az autóban lévő gumiszőnyegeket.