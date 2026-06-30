Újabb melegrekordok dőltek meg hétfőn

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2026-06-30 12:59:00 CEST

A napi országos melegrekord mellett budapesti csúcs, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is született.

Hétfőn is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is született – közölte a HungaroMet Zrt. kedden a honlapján.

Azt írták: hétfőn Aszódon 41,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ezzel új országos legmagasabb napi maximumhőmérséklet-rekord született. A korábbi rekord 38,4 Celsius-fok volt, amelyet Dévaványán mértek 2022-ben.

A Budapest Újpest állomáson mért 40,3 Celsius-fokos hőmérséklet új fővárosi legmagasabb napi maximumhőmérséklet-rekord. A korábbi fővárosi rekord 37,5 Celsius-fok volt, amelyet Budapest Budatétény állomáson regisztráltak 1947-ben.

Közölték azt is, hogy Budapest János-hegyen és Dobogókőn 27,1 Celsius-fokig csökkent csak a hőmérséklet, amivel az országos és a fővárosi legmagasabb napi minimum-hőmérséklet rekord is megdőlt. A korábbi országos rekord 24,8 Celsius-fok volt, amelyet Keszthely Tanyakereszten mértek 2022-ben. A korábbi fővárosi rekord 23,2 Celsius-fok volt, azt Budapest Lágymányoson mérték 2022-ben.