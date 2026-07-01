Milliókkal többet érnek a klímás lakások

ingatlanpiac;klíma;

2026-07-01 08:05:00 CEST

A klímával felszerelt lakások és házak átlagos négyzetméterára szinte mindenhol több mint 100 ezer forinttal meghaladja a légkondi nélküli ingatlanokét.

Magyarországon legalább minden negyedik otthonban működik légkondicionáló, a KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint a mintegy négymillió lakott háztartásból már akkor 1,1 millió rendelkezett klímával,és 2,9 millióban nem volt még ilyen berendezés. Az ingatlan.com szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy a klimatizált ingatlanok jelentős felárat érnek el a lakáspiacon.

A portál közel tízezer, 2026-ban értékesített lakóingatlan adatait elemezve arra jutott, hogy a klímával felszerelt lakások és házak átlagos négyzetméterára szinte minden településtípuson több mint 100 ezer forinttal meghaladta a légkondi nélküli ingatlanokét. Budapesten a klímás társasházi lakások átlagosan négyzetméterenként 105 ezer forinttal drágábban keltek el.

Ez egy 50 négyzetméteres lakás esetében átlagosan 5,3 millió forintos felárat jelent.

A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken a különbség még nagyobb: itt négyzetméterenként 124 ezer forinttal magasabb árat értek el a légkondicionált lakások, ami egy 50 négyzetméteres ingatlannál 6,2 millió forintot jelent. A kisebb városokban és községekben pedig az árkülönbség a 10 millió forintot is meghaladta.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a klíma önmagában nem magyarázza a teljes árkülönbséget, hiszen jellemzően a korszerűbb, jobb állapotú ingatlanok rendelkeznek ilyen berendezéssel. Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt azonban a vásárlók számára egyre fontosabb szempont a légkondicionáló megléte, ráadásul a korszerű készülékek hűtésre és fűtésre is használhatók. Egy klímaberendezés telepítése munkadíjjal együtt több százezer forintos beruházás, több helyiség klimatizálása pedig akár milliós költséget is jelenthet. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor ez a ráfordítás az eladáskor többszörösen megtérülhet, hiszen a klimatizált lakások nemcsak magasabb áron értékesíthetők, hanem a növekvő nyári hőség miatt keresettebbek is.