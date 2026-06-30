Kármán András menesztette Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. éléről

Szerencsejáték Zrt.;Guller Zoltán; NER;

2026-06-30 17:56:00 CEST

Még egy NER-káder távozik.

„A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt” - jelentette be a Facebookon Kármán András pénzügyminiszter, hozzátéve, a Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint átmenetileg a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Korábban lapunk beszámolt róla, hogy a cég az országgyűlési választások előtt több milliárd forint támogatást osztott szét alapvetően a NER-hez köthető vállalkozások számára.

Guller Zoltánt tavaly márciusban tette a Szerencsejáték Zrt. élére Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter. Előtte (majd párhuzamosan is) a Magyar Turisztikai Ügynökséget vezette, ennek keretében Orbán Ráhellel, a volt miniszterelnök lányával is kapcsolatban állt. Gullert mellesleg Rogán Antal bizalmi embereként is emlegette a sajtó, ténykedéséről tavaly ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.

Azon túl, hogy a Szerencsejáték Zrt.-t amúgy is előszeretettel használták NER-es kifizetőhelyként, felvetett néhány kérdést az is, hogy áprilisban, a Fidesz által elveszített országgyűlési választások utáni héten csodával határos módon az ötös lottó, a hatos lottó, a skandináv lottó és a Joker főnyereményét is elvitték, ráadásul úgy, hogy az ötöslottó esetében ez a valaha volt legnagyobb főnyereményt jelentette. A történtek után a Szerencsejáték Zrt. önkéntes hatósági vizsgálatot kezdeményezett, de állították, a különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset. Igaz, azt nem tették hozzá, hogy ezekben az években nem bukott el választást a Fidesz. Leszögezték viszont, hogy a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.