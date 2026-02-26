hűtlen kezelés gyanúja;Nagykőrös;fideszes;szolgálati autó;volt polgármester;

Vádemelési javaslattal zárták le a nyomozást Nagykőrös volt fideszes polgármestere ügyében

A rendőrség Czira Szabolcs egykori szolgálati autójának tizedáron történt eladása, majd érdekes módon a polgármesterhez visszajuttatása miatt indított büntetőeljárást.