Vádemelési javaslattal zárták le a nyomozást Nagykőrös volt fideszes polgármestere ügyében

A rendőrség Czira Szabolcs egykori szolgálati autójának tizedáron történt eladása, majd érdekes módon a polgármesterhez visszajuttatása miatt indított büntetőeljárást.

Az eljárás során keletkezett iratokat a nyomozó hatóság vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Telex megkeresésére Nagykőrös volt polgármestere szolgálati autójának értékesítése miatt indított büntetőügyben. A Ceglédi Rendőrkapitányság folytatta le az eljárást hűtlen kezelés gyanújával, de a tájékoztatásból a gyanúsított személye nem derült ki. 

Lapunk is beszámolt arról, hogy 2025 elején lefoglalták a volt nagykőrösi polgármester, a fideszes Czira Szabolcs gyanúsan olcsón eladott Skoda Superb típusú szolgálati autóját. Akkor a Telex egy olvasójuk információi alapján írt arról, hogy miután az önkormányzat tizedáron eladta az autót egy kereskedőnek, a nyugdíjazott polgármesternél egy ugyanolyan autó tűnt fel, de új rendszámmal. Az autó 2020-ban még 11,8 millió forintot ért, az önkormányzat 4,5 év múlva már egymillió forintra se taksálta. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint egy ilyen felszereltségű Superb, amiben mindössze 80 ezer kilométer van, még erősen 10 millió körüli érték lehetett volna.

A múlt év végén egy újabb fordulattal a város jelenlegi fideszes vezetése 18 millió forintért vett ismét egy hivatali Skodát, miután 980 ezerért eladták az előző polgármester ugyanilyen szolgálati autóját. Az új vezetés ugyanattól a Brill Kft.-től vett autót, amelyik az előző Skodát is eladta neki, majd gyanúsan olcsón visszavette azt az önkormányzattól.

