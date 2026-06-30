Sok műdinó, több ezer növény, néhány kósza majom – Szerdán megnyílik a városi oázisnak szánt Biodóm

Budapest;megnyitó;Karácsony Gergely;Fővárosi Állat- és Növénykert;biodóm;Gajdos László;

2026-06-30 19:32:00 CEST

Meglehetősen forróra sikeredett a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) legújabb attrakciójának, a „Városi oázisnak” a megnyitója, holott kívülre már rég felszerelték az árnyékolókat és a hűtés is ment rendesen. – Még mindig jobb idebent, mint odakint – replikázott Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője, aminek nehéz lett volna ellentmondani.

Izzadt az öltönyében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester és Sós Endre, az állatkert főigazgatója is, de annak rendje és módja szerint elmondták beszédüket. A tárcavezető bevallotta, hogy neki voltak korábban problémái ezzel a projekttel, de az állatkerti dolgozókról mindig is tudta, hogy kreatívak, ami most is bebizonyosodott, hiszen a fővárosi állatkert is lehető legtöbbet hozta egy nem túl jó tervből és még kevésbé jó kivitelezésből. Majd arról biztosított mindenkit, hogy az elkövetkező években mindent megtesznek, hogy az állatkertek jobb helyzetbe kerüljenek, mert fontos edukációs és állatjóléti feladatot látnak el.

Arról nem beszélt, hogy a Biodóm befejezésére egy fillért is adna a Tisza-kormány.

A Biodóm tagadhatatlanul szimbólummá vált, az elkövetkező hetekben dől el, hogy jó vagy rossz értelemben – jegyezte meg Karácsony Gergely főpolgármester, aki nem tagadta, hogy távolról innovatív, inspiráló ötletnek tartotta a Biodómot, de 2019-ben megválasztása után szembesülnie kellett vele, hogy ez egy rosszul előkészített projekt, ami mögül elfogyott az állami támogatás. Nagyon hálás azért, hogy az állatkert vezetése nem nyugodott bele a vert helyzetbe és most megnyílhat ez a látványosság. Majd hozzátette: „Budapest turizmusa két nap alatt kitermeli azt a pénzt, amennyit az állatkertnek kellett ehhez a megnyitóhoz összespórolnia”. Abban is bízik, hogy ez még nem a végállapot, elvégre a miniszter ablakából éppen rálátni a Biodómra, így az épület mindennap a tárcavezető „látókörében” van.

Hónapokig hangyabolyként dolgozott ezen az oázison 200 ember, de sikerült kimozdítani a holtpontról ezt az évekkel ezelőtt megrekedt projekte – emelte ki Sós Endre, aki nem tagadta: nem azt kapják a látogatók, amit egykoron ígértek nekik, de legalább az év mindennapján betérhetnek ebbe a „közösségi élménykomplexumba”.



Majd hárman együtt megnyomtak egy leginkább a tévés vetélkedőkből ismerős piros gombot, amellyel

beindították a 14 méter magas vízesést. Ez picit meglepő volt annak fényében, hogy az elmúlt napokban minden politikus és közszereplő óvatos vízhasználatra intette a lakosságot.

A különleges fóliamembránnal borított 1 hektáros térben több ezer növényt ültettek el, de ezek egyelőre nem képesek megtölteni a teret, így a látványt a festett falak uralják. No és a műanyag dinók. Sós Endre már a megnyitó beszédben kiemelte, hogy a korábban itt rendezett dinókiállítások nagyon népszerűek voltak, így azok tapasztalatait (és vélhetőleg állatait) átmentették a Biodómba. Van belőlük legalább egy tucat, a legnagyobb 25 méter hosszú és 15 éter magas, néhány közülük mozog is a növények és a kupolákat átszelő „folyó” partján. Az ősi lényeket több szintről is megcsodálhatjuk. A gyerekek bizonyára nagy csodálóik lesznek.

A hatalmas „sátorban” egyelőre csupán néhány majom bujdokol. Sós Endre előre tisztázta, hogy se elefánt, se orrszarvú, sem más nagyobb testű állat nem költözik be, de lesz helyettük többek között sárgásfehér bundás, ibolyaszínű pofájú, szemei fölött fekete, arcán és állán fehér pamacsos hulmán (majom), sarkantyús teknős, bali seregély, különleges Fülöp-szigeteki páva. Őket a majmocskák kivételével a megnyitón még nem lehetett látni.

A főigazgató elmondása szerint olyan négy évszakos teret akartak létrehozni, amely a téli hidegben és a nyári melegben is teret ad a feltöltődésre, ahol pálmafák alatt piknikezhetnek a családok. A biodóm a történeti állatkert szakmai programjával összhangban, de mégis izgalmas ellenpólusként jelenik meg az idén 160 éves állatkert egyfajta szülinapi ajándékaként.

A terület egy része bevallottan ideiglenes kialakítású, amelyet újabb források bevonása után formálnak véglegesre. A továbblépéshez újabb százmilliókra lenne szükség, míg az eredetihez hasonlatos befejezéshez tízmilliárdokra. A Biodóm megnyitásával legalább évi százezer plusz látogatóra számítanak. Az ebből származó bevételre nagy szükségük lesz, hiszen a jelenlegi évi 523 millió forintos üzemeltetési költség a megnyitás után várhatóan 200 millióval emelkedik majd, amit az állatkertnek kell kigazdálkodni.

A „Városi oázis” holnaptól fogadja a látogatókat a Biodóm állatkert felőli két nagyobb kupolájában. (Az épület kapujának eredetileg szánt pavilonrész megmarad rendezvénytérnek.) A belépéshez nincs külön belépőjegy, az állatkerti belépővel látogatható ez is.