Lázár János tippjátékban támadja Vitézy Dávidot

Lázár János;Vitézy Dávid;Mészáros Lőrinc;

2026-06-30 19:22:00 CEST

Csaknem négy év után tudni szeretné, hogy miről egyeztetett Mészáros Lőrinc cégének egyik fontos emberével.

Tippjátékban várja a megoldásokat egy kérdésre a Fidesz országgyűlési képviselője.

Lázár János egy kedd délutáni Facebook-posztjában felidézte, hogy a jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid 2022 nyarán a Fidesz-kormány közlekedési államtitkáraként a V-Hídat vezető Sárváry Istvánnal egyeztetett. Mészáros Lőrinc jobb kezével Magyar Péter balkeze - kommentálta a képet a korábbi tárcavezető, egyben feltéve a kérdést, hogy miről zajlott az egyeztetés.

„Akinek van ötlete, írja meg - a fotót közlő 444 nem tudta, vagy nem akarta megfejteni. És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?” - zárta posztját Lázár János.