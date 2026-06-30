Lázár János tippjátékban támadja Vitézy Dávidot

Tippjátékban várja a megoldásokat egy kérdésre a Fidesz országgyűlési képviselője.
Lázár János egy kedd délutáni Facebook-posztjában felidézte, hogy a jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid 2022 nyarán a Fidesz-kormány közlekedési államtitkáraként a V-Hídat vezető Sárváry Istvánnal egyeztetett. Mészáros Lőrinc jobb kezével Magyar Péter balkeze - kommentálta a képet a korábbi tárcavezető, egyben feltéve a kérdést, hogy miről zajlott az egyeztetés.
„Akinek van ötlete, írja meg - a fotót közlő 444 nem tudta, vagy nem akarta megfejteni. És vajon amikor a Tisza közlekedési minisztere visszaélést sejtetve az előző kormányt támadja, a saját korábbi tevékenységéről beszél?” - zárta posztját Lázár János.Fidesz: Vitézy Dávidnak ideje lenne elnézést kérnie Lázár JánostólVitézy Dávid szerint a pótlóbusz lett a Lázár-korszak szimbóluma, de ő radikális fordulatot ígér