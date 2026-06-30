Támogatási listát küldött a Fidesz Nagy Ervinnek a 2019 után támogatott ellenzéki művészekről

Fidesz;Nagy Ervin;kulturális támogatás;Hankó Balázs;

2026-06-30 20:11:00 CEST

Ne szólj szám, nem fáj fejem - vonták le a konzekvenciát.

Támogatási listával üzent a Fidesz a kulturális államtitkárnak.

Az ellenzéki párt a Magyar Távirati Irodának (MTI) megküldött közleményében azt írta, a táblázat tanulmányozására hívják fel „a Hankó Balázst támadó Nagy Ervin és hasonszőrűek” figyelmét.

A közleményben szereplő felsorolás szerint a Fidesz által „baloldalinak” nevezett művészek kulturális produkciói 2019 után is kaptak támogatásokat. A legnagyobb összeggel Alföldi Róbert neve szerepel a listán, nála 2 milliárd 231 millió forintot tüntettek fel. Molnár Áron, NoÁr esetében 461 millió forintot, Pintér Béla és Társulatánál 296 millió forintot, Csáki Juditnál 108 millió forintot, Nagy Ervinnél pedig 100 millió forintot írtak.

A párt felsorolásában Bródy János 16,5 millió forinttal, Majoros Péter 9,3 millió forinttal, Geszti Péter és környezete 7,5 millió forinttal, Muhi András 5,8 millió forinttal, Péterfy Bori 5,3 millió forinttal szerepel. Fluor Tomi, a Wellhello tagja esetében 5 millió forintot, Márta Alexnél - ByeAlex - 1,8 millió forintot közöltek.

„Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem” - zárta tájékoztatását az ellenzéki párt.