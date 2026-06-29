Hankó Balázs szolidaritást kér az NKA-botrányban letartóztattak számára

letartóztatások;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-06-29 17:47:00 CEST

„Minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása” - állította a volt miniszter.

Szolidaritásomat fejezem ki és minden jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő ember szolidaritását kérem a kulturális támogatásokat kezelő munkatársaim számára, akik – meggyőződésem szerint – valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön - írta közleményében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter.

A korábbi tárcavezető arra reagált, hogy a Kecskeméti Járásbíróság a múlt héten elrendelte több, az NKA-botrányban érintett személy letartóztatását: így járt a fideszes Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke, Ughy Attila, a Lechner Tudásközpont akkori tanácsadója, a pályázatok lebonyolításával megbízott Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója és kabinetvezetője, valamint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának két tagja. A gyanúsítottak a döntés ellen fellebbeztek.

Hankó Balázs közleményében elismerte, hogy az eljárás legitim, szerinte azonban a személyes szabadságot csak a legszükségesebb esetben kell a legszigorúbban korlátozni, ha pedig ez nem így történik, az eljárás jogtalan. Reméli, hogy az érintetteknek lehetősége lesz szabadlábon védekezni és tisztázni magukat, mert szerinte „a kultúra támogatásában résztvevők ellen indított vizsgálatok akkor is hatékonyan elvégezhetőek, ha munkatársaim nem maradnak letartóztatásban.” Hankó Balázs azt is állította, hogy munkatársai és ő maga is mindig jóhiszeműen jártak el és „minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása.”

A volt miniszter közölte azt is: megérti a kritikusokat, akik nem értettek egyet az elmúlt évek kulturális támogatásokról szóló döntéseivel. „De ez független attól, hogy ne hunyjanak szemet munkatársaim letartóztatása felett. Nem tudom, hogy hihető-e számukra, de e döntések nem valami vagy valaki ellen irányultak, hanem az értékteremtést szolgálták. Hiszem, hogy ha a vizsgálatokat szükségesnek tartják is, a jogállami és emberséges eljárások hívei” - írta.

A botrány április 23-án robbant ki, miután Molnár Áron színész-aktivista arról számolt be, hogy állami kifizetőhelyről utaltak milliárdokat a Fidesz gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának. Az ügy frissebb fejleményeként Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy a botrány szereplői még tolvajnyelvet is használtak, például „uszodának” nevezték egymást közt a miniszteri egyedi döntésekre szánt közpénzkeret egy részét, a Fidesz-közeli pályázókat pedig „úszóknak” hívták.