Norvégia kiejtette Elefántcsontpartot, Brazília várja a futball-világbajnokság nyolcaddöntőjében

Norvégia;Elefántcsontpart;futball-vb 2026;

2026-06-30 21:22:00 CEST

Erling Haaland a hajrában szerzett találatára már nem tudott válaszolni az afrikai gárda.

Norvégia 1-2-re legyőzte Elefántcsontpartot a labdarúgó-világbajnokságon a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen, így bejutott a legjobb 16 közé - derül ki a BBC beszámolójából.

Az összecsapást az Egyesült Államokban található Arlington városában rendezték, 69 665 néző előtt.

A mérkőzésen a norvég válogatott szerezte meg a vezetést a 39. percben: Antonio Nusa kapott lehetőséget, és a beszámolók szerint látványos, jól eltalált lövéssel juttatta előnyhöz csapatát. A szünetre így Norvégia mehetett előnnyel, miközben Elefántcsontpartnak a folytatásra kellett hagynia az egyenlítési kísérleteket.

A második félidőben az afrikai csapat nagyobb nyomást tett ellenfelére, és a 74. percben el is jutott az egyenlítésig. Amad Diallo Nicolas Pépével játszott össze a jobb oldalon, majd befelé húzva több védő között is megtalálta a lövőhelyzetet, és a norvég kapuba lőtt. A találat után úgy tűnt, Elefántcsontpart visszahozta a mérkőzést, és akár hosszabbításba is viheti a párharcot.

Norvégia azonban a végjátékban újra betalált. A 86. percben Patrick Berg előkészítése után Erling Haaland érkezett középen, és közelről a kapuba továbbította a labdát. A norvég csatár ezzel ismét döntő szerepet vállalt, sorozatban a 13. meccsén is találatot szerzett, a gólja pedig már a továbbjutást jelentette csapatának.

Elefántcsontpart a hajrában még próbált reagálni, de újabb egyenlítésre már nem maradt ereje. A mérkőzés így norvég továbbjutással zárult, Elefántcsontpart pedig a legjobb 32 között búcsúzott a világbajnokságtól.

Norvégiát az ötszörös világbajnok Brazília várja a július 5-i nyolcaddöntőben.