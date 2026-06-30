„Egyszerűen lehetetlen, hogy a megszokott módon folytatódjon a munka a német válogatottnál a kiesés után”

Németország;futball vb;

2026-06-30 18:02:00 CEST

A szövetségi kapitány nem tervezi, hogy lemond.

A német labdarúgó-válogatott csúfos világbajnoki kiesése után a következő napokban döntenek Julian Nagelsmann szövetségi kapitány sorsáról - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Bernd Neuendorf, a német szövetség elnöke egy nappal a Paraguay ellen tizenegyespárbajban elbukott párharc után elmondta, még nem jelölték ki, mikor foglalkoznak a nemzeti csapat vb-szereplésével, ugyanakkor kiemelte: egyszerűen lehetetlen, hogy a megszokott módon folytatódjon a munka.

A németek az első két csoportmeccsüket megnyerték, Curaçao ellen 7-1-re, Elefántcsontpart ellen pedig 2-1-re, majd - már csoportelsőként és biztos továbbjutóként - kikaptak Ecuadortól 2-1-re. A 16 közé jutásért így Paraguayjal találkoztak hétfőn, ám tizenegyesekkel alulmaradtak és kiestek. Nagelsmann jelezte: nem mond le, mert nem az a fajta, aki elmenekül.

Elérhető vagyok, ha a szövetség ezt akarja, a szerződésem 2028-ig szól. Ha nem kellek, akkor mondják meg - fogalmazott.

A 2014-ben vb-aranyérmes németek a 2018-as és 2022-es tornán már a csoportkör után búcsúzni kényszerültek.