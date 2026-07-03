Bauer Krisztina: A falak értelmezője

felirat;novella;táblák;

2026-07-03 06:27:00 CEST

Macher Józsi bácsi a falu megbecsült lakatosa volt. Nem szorult hitelre a kocsmában akkor sem, mikor bezárt a közeli gyár, ahol addig művezetőként dolgozott. Mindig akadt egy leszakadt kapuzsanér, zárjába tört kulcs vagy csorbult alkatrész, amihez segítségül hívták.

Látták őt reggelenként, szerszámostáskájával fellépni a távolsági buszra, este pedig néhány rozsdás tárggyal hazatérni. Ilyenkor napokig kalapált, fújta a rozsdaoldót, munkája eredményét fényes lánccal függesztette fel a házában.

Az öreg Macher Józsi úgy gyűjtögette a táblákat, mint más a tartozásokat. Egy idő után már ő maga sem tudta, mije is van. A háza egyszerű volt. A vályogépület csak három helyiségből állt, mint a legtöbb falubéli háza, a tisztaszoba, a konyha meg egy kamra. Meglátszott az asszonykéz hiánya, de a ház falához támaszkodó műhelyben példás rend uralkodott. A sövénykerítésen lógott egy rozsdás Vigyázz! Harapós kutya! felirat, pedig kutyája soha életében nem volt, legfeljebb egy ingerült libája rövid ideig. A konyhaajtóra egy kifakult Tilos a dohányzás! táblát szegezett, miközben olyan sűrűn pöfékelt, hogy a plafon sárgább volt, mint a templomi gyertya a húsvéti körmenet után.

A faluban senki sem tudta pontosan, honnan szerzi a tábláit. Egyesek szerint éjjelente szereli le őket, mások úgy vélték, maguktól vándorolnak hozzá, mint a gólyák a kéményére. Az öreg azonban erről soha nem beszélt.

Macher bácsi minden táblához történetet talált ki. A rozsdás Zsákutca feliratról azt állította, hogy egy bukott katonai hadműveletből mentette ki.

Különösen nagy tisztelettel olvasták a Felvonó használatára vonatkozó rendszabályok feliratot, mivel ilyen szerkezeten csak a plébános úr utazott, mikor átvette kinevezését a székesfővárosban.

A ház rendjének megzavarása, különösen kéregetés és kintornázás által, szigorúan tiltatik! Az öreg szerint a rendelkezés eredete homályba vész, bár úgy tudja, az első ilyen táblát egy feldúlt házmester szegezte ki, miután egy háromnapos kintornás–koldus összetűzés során eltűnt a spájz­ból fél sonka, egy papagáj és özvegy Perczelné jó híre.

Lengő teher alatt állni tilos! Éberség minden munkaterületen! A szocialista munkaverseny a jobb eredmények elérésének útja. Ezen táblák eredetét tudni vélték, hiszen a romokban álló közeli gyár a gyerekek és az elbújni vágyó szerelmesek kedvenc terepe volt. Józsi szerint ezek nem feliratok voltak, hanem megdermedt parancsok.

Aki ma nem ér rá tanulni a munkától, az holnap nem tud dolgozni a tudatlanságtól. Lenin – A táblát Józsi bácsi felajánlotta a tanító úrnak. Ám ő elutasította, mondván, hogy az iskola falán már így is annyi a bölcsesség, hogy a vakolat csak azért nem omlik le, mert megtartják a gondolatok. Ráadásul a felirat hátoldalán halványan még kivehető volt a régi szöveg: A bálban köpködni tilos! Bár a tábla szövegével egyetértett, de nem akart a tantestületben fölösleges ideológiai vitákat előidézni.

A falubéli kíváncsi asszonyok nem nyugodtak, amíg be nem jutottak a házba. Ott pedig egyre lelkesebben olvasták a falra akasztott történetdarabokat, és minden mondat után újabb és újabb elméleteket gyártottak arról, ki kivel van összejátszva, ki mit hallgat el, és melyik tábla lehet fedősztori az öreg Józsi asszonyának tíz évvel előtti eltűnésére. Józsi csendben beletörődött, hogy itt most nem látogatók vannak, hanem egy teljes nyomozóiroda, amelyet kizárólag pletyka, kíváncsiság és túl sok szabadidő tart össze.

A politikai élet változásai ugyan időnként megborzolták a kocsma homlokzatát, de a hierarchia alapvetően olyan biztos volt, mint a vasárnapi rántott hús. Mindenki tudta, kihez kell fordulni, ha eltűnt a kapa, és kihez, ha pénz kell. Aztán jött a technika, nem kopogtatott. Berobbant.

Valami megváltozott. Nem hangosan, nem látványosan. Egy régi, kopott felirat, amit Józsi Zsákutca – 3. hadműveleti zóna néven emlegetett, nem volt többé a kerítésen. Azt mondta, ellopták. De nem mérgelődött. Inkább sokáig nézte az üres helyet.

Macher Józsi, aki régen csavarhúzókészlettel a zsebében úgy mozgott a faluban, mint egy karbantartó-legendárium, most digitális fényképezőgéppel a nyakában indult a sárga busszal.

A faluban azt hitték, csak modernizálódik. De Józsi áthelyezte a figyelmét a felületekre.

Célpontja a street art lett.

A falak. A kapuk. A félreértett vakolatok. Minden, ami valaha unalomból vagy üzenetként rákerült egy felületre. Józsi úgy vadászott, mint aki nem is képeket készít, hanem dokumentál. Egy elhagyott szórakozóhely oldalán felfújt szöveg – Nincs kilépés a jelenből – előtt csak annyit mondott:

– Ez nem szöveg. Ez egy vallomás.

Sajnos sok feliratot nem igazán értett, mint Offline tér / online gondolatok és 404: valóság nem található, mivel alapos ember volt, magyarázatért a kis Orsós Imihez fordult, aki némi díjazásért okosította, majd papírképekké alakította a memóriakártya tartalmát.

A faluban eközben elindult a pletyka, hogy az öreg Józsi valami városi titkos egységnek dolgozik, amely a falak viselkedését figyeli. A kocsmában külön elméletek születettek arról, hogy mi is az a graffiti, egy városi betegség-e vagy művészet. Ez a művészeti vita annyira felbolygatta a kedélyeket, hogy pohár tört, megvillantak a kések is. A jelentésről való vélekedés fontosabb lett, mint az ember, és Józsi ezt nem akarta megcáfolni.

Egy napon hiába várták Macher Józsit. Imi először a telefonját kapta elő. Megnézte a csoportot, semmi. Aztán az utaslistát a menetrendi appban: „Macher József – felszállt”.

– Fuck – morogta, és közelebb lépett a megálló széléhez.

A sofőr már a pihenő felé tartott, amikor Imi utánakiáltott:

– Hé! Nem volt egy idősebb faszi a hátsó sorban?

A sofőr hátranézett, vállat vont. Mert Macher Józsi nem az a fajta ember volt, aki csak úgy eltűnik. Mindig ugyanazon az ülésen ült, mindig ugyanabban a kifakult barna kabátban. A sofőr szerint ült valaki a hátsó sorban. Amikor Imi felszállt, megtalálta a kabátot. Nem ember volt benne, csak egy test.

Macher Józsi temetésére még a városból is jöttek. A koporsójára, a plébános úr jóváhagyását némi adománnyal elnyerve, az utolsó zsákmányát festették.

ERROR:

IDŐ TÚLCSORDULT

Orsós Imi szerint az elhunyt valójában egy nemzeti örökséget hagyott rá, amit nem engedhet elkallódni. Ő lett a „digitális hagyaték kezelője”.

– A Józsi bácsi nem tűnt el, csak szétoszlott – mondta, és ezt komolyan is gondolta.

A fotók metaadatokká váltak. A metaadatok pályázati anyaggá. A pályázati anyag később branddé. Bevonta a tanító urat és a kocsmárost, így közösen egy alapítványt hoztak létre, melyre aztán pályázati pénz is érkezett jócskán. A kocsmából pub lett, az iskola ünnepélyesen felvette a Macher József Általános Iskola nevet, és az öreg Józsi háza múzeummá vált. Az ablakait műanyagra cserélték, a földes padlóját felparkettázták. A kerítés vasrácsosra módosult, melyen fényes felirat díszelgett.

A belépő ára borsos volt. A táblákat már nem nézték, hanem tanulmányozták, sőt kurátorozták. A történeteket nem mesélték, csak katalogizálták. A látogatók fejhallgatót kaptak, amelyben hangok magyarázták, mit kellene látniuk. Senki nem említette, hogy ezek a táblák valaha is a helyükön voltak, a környezetük részévé válva.

A nemes felbuzdulást kicsit befelhőzte Józsi feleségének megjelenése, aki jussát követelve telekiabálta a sajtót.

Így aztán a falu, látogatóinak köszönhetően, fellendült, már pizzéria, egy albán pékség, egy taxiállomás is gazdagította a szolgáltatói kínálatot, a turisták pedig a falut. Iskoláscsoportok érkeztek, okoskodó történelemtanárok terelgették őket.

Amikor a feleség másodszor jött el, már csendes volt, a múzeumban kérte a vendégkönyvet. Egy teljes oldalt elfoglalva nagy betűkkel beírta: Ez az ember nem kiállítási tárgy volt. A teremőr udvariasan bólintott, és eltette a bőrkötéses könyvet.

A polgármester büszkén tekintett le az ablakból, a főtérre, gyönyörködött az új irányjelző táblában: „Múzeum. Macher József – a falak értelmezője”, miközben mögötte az asztalt körbeülő közgyűlés azon tanakodott, mibe fog a falunak kerülni, ha felveszik a jelenlegi helyett a Macherjózsefháza nevet.