Elhunyt Csernus Mariann

Csernus Mariann;

2026-07-01 12:38:00 CEST

Életének 98. évében meghalt Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze - közölte közösségi oldalán Magyar Színház.

Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást. 1928. október 30-án született Budapesten. A Veres Pálné Leánygimnáziumban érettségizett, ahol diáktársaival még abban az évben az aquincumi amfiteátrumban Babits Mihály Laodameiáját adták elő. Ekkor látta meg Egri István rendező. Az ő hívására szerződtette Devecseri Gábor a Pesti Színházhoz, 1948-ban. 1950-ben Major Tamás csábította át, s így a Nemzeti Színház tagja lett. 1953-ban végezte el a Nemzeti Színház Stúdióját.

Az elmúlt hetven évben a drámairodalom nagy szerepei, a Bánk bán Melindája Szabó Magda Az ajtó-jának Emerence mellett játszott Molnár Ferenc, Gogol, Vörösmarty és Örkény István darabjaiban is. 1962-ig főszerepeket játszott, majd politikai okok miatt nem foglalkoztatták.

„A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben” – olvasható a társulat bejegyzésében.