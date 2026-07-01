Pajzsmirigyrák miatt műteni kellett Kovács Ákost

műtét;daganatos megbetegedés;Kovács Ákos;

2026-07-01 11:19:00 CEST

Az énekes lemondta a nyárra tervezett fellépéseit.

Idén tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál: az 58 éves, Kossuth-díjas dalszerző-énekes nemrégiben komoly műtéten esett át. Szerencsére jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik - olvasható egy közleményben, amely Ákos Facebook-oldalán jelent meg.

A 2026 nyarára tervezett fellépéseit azonban az énekes természetesen lemondta, mint a közlemény fogalmaz, a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i Aréna-koncertjén már újult erővel állhasson színpadra.

Ákos arról számolt be, hogy egy idén tavaszi rutinvizsgálat során diagnosztizáltak nála pajzsmirigyrákot, a várható műtét kockázatai pedig első hallásra elég rémisztőnek tűntek. „Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget. Nehéz döntést kellett meghoznunk: az idén nyárra tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak. Elnézést kérek mindazoktól, akik itthon és a határon túl vártak rám” - fogalmazott.

Mint jelezte, követőit addig is sok tartalommal várja az oldalain, például elérhetővé vált a filmzenéje, novelláskötetéből pedig több írást is rögzítettek hangoskönyvként. „Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki velem tartott a már 38 éve tartó úton, és őszintén remélem, hogy folytathatjuk tovább. Vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, és találkozunk ősszel az új lemez kapcsán, decemberben pedig az Arénában!” - nyilatkozta az énekes.