Tovább nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben a Medián felmérése szerint

Fidesz;közvélemény-kutatás;Medián;Tisza Párt;

2026-07-01 12:59:00 CEST

Csaknem hetven százaléknyian vannak azok, akik szerint jó irányba mennek a dolgok.

Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között a Medián június végi felmérése szerint - írja a HVG.

A biztosan szavazó pártválasztók körében a Tisza előnye 70:23-ról 73:21-re nőtt. A cikk szerint a fideszesek nemcsak kevesebben lettek, hanem a pártjukhoz való kötődésük is lazult, és kisebb részük szavazna újra, mint a tiszásoknak.

A közhangulat is rekordot döntött: a megkérdezettek 67 százaléka mondta azt, hogy Magyarországon „jó irányba mennek a dolgok”. A Medián korábbi csúcsa 2002-ben volt, nagyjából ugyanennyi idővel a választás után, akkor a népesség 61 százaléka érzékelt jó irányt.

A felmérésben a válaszadók 63 százaléka állította, hogy áprilisban a Tiszára szavazott. A teljes népességben a kormánypárt támogatottsága hibahatáron belül, 1 százalékponttal csökkent, az ellenzék pedig 3 százalékpontot veszített.

A Mi Hazánk Mozgalom nagyjából a bejutási küszöb körüli eredményét tartja, rajta kívül a Demokratikus Koalíció mutat még némi aktivitást. A felmérést 2026. június 22. és 29. között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1000 fős országos reprezentatív mintán, telefonos megkérdezéssel. Az adatokat a KSH adatai alapján súlyozták, a hibahatár a teljes mintában legfeljebb ±3,1 százalék.