Medián: Egy újabb választáson még nagyobb győzelmet aratna a Tisza

2026-04-22 22:58:00 CEST

Sok fideszes a jelek szerint már arra sem emlékszik, hogy a Fideszre szavazott.

Ha a közeljövőben ismét országgyűlési választásokat tartanának, akkor az április 12-i eredménynél is jóval nagyobb győzelmet arathatna a Tisza párt - derül ki a HVG és az RTL megbízásából készült Medián-kutatás eredményéből.

A választások után készült felmérés szerint a teljes szavazókorú népesség mintegy 56 százaléka, a pártot választani tudóknak pedig a kétharmada, azaz 66 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a Tisza pártra adná a voksát. A kisebb pártok támogatottsága a választás óta változatlannak tűnik, a Fidesz tábora viszont brutálisan bezuhant: csupán a szavazókorú népesség bő ötöde (21 százaléka) voksolna a leköszönő kormánypártra, de még a választani tudók közül is csak minden negyedik (25 százalék) tart ki Orbán Viktor pártja mellett.

A közvélemény-kutatás szerint a „győzteshez húzás” jelensége mutatkozik meg az adatokban, ennél is furcsább azonban, hogy egyeseknek az emlékezetét is megváltoztatta a választási eredmény:

59 százalék emlékezett úgy, hogy a Tiszára voksolt és csak 26 úgy, hogy a Fideszre, miközben az április 12-i eredmény 53, illetve 39 százalék volt.

A kisebb pártok szavazóinak visszaemlékezése megegyezik a tényleges eredményekkel, igaz, 8 százalék nem tudta, vagy nem akarta megmondani, kire szavazott.

Az emlékezet-módosulásokkal kapcsolatban érdekesség még, hogy a visszaemlékezésekben élő választási részvétel is jelentősen meghaladta az amúgy a valóságban is rekordot döntő 79 százalékos arányt: utólag ugyanis 95 százalék nyilatkozott úgy, hogy elment szavazni. Mindemellett még azoknak is csak a 82 százaléka szavazna újra a Fideszre, akik azt mondták, hogy rájuk voksoltak múlt vasárnap: 5 százalékuk a Tiszához, 4 százalékuk a Mi Hazánkhoz vándorolt át, 9 százalék pedig elbizonytalanodott.

A felmérés szerint a Tisza párt 6 százalékát vesztette el a múlt vasárnapi szavazóinak, nekik egy részük bizonytalanná vált, mások kisebb, adott esetben a választáson nem is induló pártokhoz vándorolt át.

Ami a meglepettséget illeti, nagyjából egyenlő arányban oszlanak meg a válaszok: 33 százalékot nagyon meglepte az eredmény, 32 százalékot valamivel kevésbé, 34 százalék pedig erre az eredményre számított. Természetesen a meglepettség mértéke a Fidesz-KDNP szimpatizánsainál volt jóval nagyobb (76 százalék), de a Tisza-hívek 15 százalékát is nagyon meglepte az eredmény.

A hatalomátadás folyamatáról a válaszadók egyharmada gondolja azt, hogy zökkenőmentes lesz, 39 százalék kisebb nehézségekre számít, míg 24 százalék úgy véli, akadályozott lesz a folyamat.

Érdekesség még, hogy a választási eredmény jelentősen megváltoztatta a közhangulatot: miközben az elmúlt években rendre 60 százalék fölött volt azoknak az aránya, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, most már mindössze 27 százalék érzékel negatív irányt, sőt, 54 százaléknak már kifejezetten pozitív várakozásai vannak. Igaz, a bizonytalanok aránya is jelentősen növekedett, 4-7 százalékról 19 százalékra.

Bizakodó légkör jellemzi a gazdasági várakozásokat is, 24 százalék szerint a hatalomátadást követő egy évben jelentősen javulni fog Magyarország gazdasági helyzete, további 43 százalék kisebb javulásra számít, és csak 6, illetve 10 százalék számít kisebb, illetve jelentősebb romlásra. A kérdésben semlegesek aránya 11 százalék, 6 százalék pedig bizonytalan.

A felmérést 2026. április 15-e és 20-a között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1000 fős országos reprezentatív minta telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3,1 százalék.