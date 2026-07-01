Csaknem 10 ezer embert tiltott le Magyarország Kormányának Facebook-oldaláról az Orbán-kormány, 13 perc csak végiggörgetni

Orbán-kormány;Facebook;letiltás;Magyar-kormány;

2026-07-01 14:33:00 CEST

Az új kormány átvette a Facebook-oldal kezelését és beszámolt a tapasztalatokról.

13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját - írta a Magyar-kormány kommunikációs stábja a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon, mellékelve is a videót, amin valóban 13 percig görgetik a kitakart neveket.

Mint jelezték, ez csaknem 10 ezer elhallgattatott magyar embert jelent. Egyben rögzítették azt is, hogy az új kormányzat kommunikációs munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. „Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat” - írták.

A letiltások ilyen nagy számának azért is van jelentősége, mert számos kormányzati tájékoztatást itt tettek közzé, így elviekben akár fontos információkról is lemaradhatott az, aki például egy tiltás miatt nem tudta követni az oldalt.