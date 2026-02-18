Tisza Világ: 700 beadvány érkezett a NAIH-hoz a kormánymédiában megjelent cikkek miatt

Péterfalvi Attila;NAIH;adatszivárgás;Tisza Párt;Tisza Világ;

A bejelentések nyomán a hatóság hivatalból adatvédelmi eljárásokat indított több médiaszolgáltatóval szemben is.

A NAIH lapunknak küldött válasza szerint néhány nap alatt mintegy 700 beadvány érkezett hozzájuk azok miatt a médiában (kormánymédiában – a szerk.) megjelent cikkek miatt, amelyek térképes formában tették elérhetővé a Tisza-adatbázisból származó adatokat. A bejelentések nyomán a hatóság hivatalból adatvédelmi eljárásokat indított több médiaszolgáltatóval szemben is.

A szerkesztőségektől – írta a Péterfalvi Attila által vezetett szervezet –

jelenleg nyilatkozatokat és dokumentumokat kérnek be, a NAIH pedig bizonyítási eljárást folytat annak tisztázására, történt-e jogellenes adatkezelés.

A hatóság közlése szerint a Tisza Párttal szemben folyó adatvédelmi hatósági eljárás törvény szerinti ügyintézési határideje 150 nap, de ebbe nem számít bele az az idő, amíg az érintettek adatokat szolgáltatnak. Tehát a végleges határozat megszületése akár még későbbre is tolódhat.

A NAIH hangsúlyozta azt is: a pontos időpont előre nem meghatározható, mivel az nagyban függ az ügy összetettségétől és az eljárási cselekmények számától. A Népszavának küldött válaszból kiderült az is,

a hatóság jelenleg párhuzamosan vizsgálja a Tisza Párt adatkezelési gyakorlatát, valamint több médiaszolgáltató adatkezelését a térképes megjelenítések miatt.

Mint arról többször írtunk, a Tisza Párt ügyében a NAIH már korábban hatósági ellenőrzést indított, majd hivatalból adatvédelmi eljárást kezdeményezett, és helyszíni szemlét is tartott. Ezek megállapításait egy későbbi határozat fogja összefoglalni. A médiaszolgáltatók esetében a hatóság azt vizsgálja, hogy a nyilvánosságra hozott adatok kezelése megfelelt-e az adatvédelmi szabályoknak.