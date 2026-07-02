Van hely, ahol Orbán Viktor még Orbán Viktor maradhat, a zenei aláfestést is megkapja

Orbán Viktor;zene;Tusványos;Edda;Ismerős Arcok;2026;

2026-07-02 19:30:00 CEST

Megmarad egyelőre Tusványos annak, ami: a fesztiválipar hibrid turulmadara. Alig egy hónappal kezdés előtt érkeznek végre az első nevek.

Az ország legnagyobb és legnépszerűbb fesztiváljai olyan problémákkal küzdenek, mint hogy kitermeljék a meghívott fellépők egyre növekvő gázsiját, alkalmazkodjanak a közönség folyamatosan változó igényeihez, megpróbálják elkerülni, hogy szponzoroktól függjenek és mindezek mellett még hűek maradjanak szellemiségükhöz is.

Nem így Tusványos, amely épp új korszakát ünnepli. A kevésbé ismert nevén Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort fennállásának 35. évében inkább olyan kérdések foglalkoztatják, mint például, hogy hogyan alakulhat ki Magyarországon egy „váltógazdaság, amely normálisabbá teszi a pártpolitikai viszonyokat”. Legalábbis a nemcsak a Fideszt, hanem a fesztivált is alapító Németh Zsolt erre utalt nemrég a Patriótának adott interjújában. Április végén Németh az esemény egyik szervezőjeként egyértelműsítette, idén sem marad el Tusványos – bár még sem a fellépők listája, sem pedig az nem volt egyértelmű, Orbán Viktor leköszönt miniszterelnök folytatja-e évek óta tartó szokását és ismét megragadja a fesztivál nagyszínpada által nyújtott lehetőséget arra, hogy kijelölje a jobboldal ideológiai irányvonalait.

Ami a fellépőket illeti, a fesztiválpiacot tekintve meglehetősen szokatlan módon mindössze bő egy hónappal a július 21-ei kezdés előtt aztán június közepén végre elkezdtek érkezni az első nevek. Bár a lista még nem teljes, Orbán Viktor mellett így is számos visszatérő és friss név szerepel a programban. Bár a honlapon nem érdemes követni, ott még eléggé foghíjas a lista. (Csak az idei köszöntő hirdeti némiképp szomorkásan, „Tusványos mindannyiunk számára a kötődést, a biztonsági hálót jelenti, amelyben megkapaszkodva tartjuk meg egymást könnyebb és nehezebb időkben is.”) A közösségi médiában érkeznek folyamatosan a nevek, ezzel valószínűleg az egyik fő célközönséggel próbálnak rezonálni a szervezők, nevezetesen a fiatalsággal. Németh Zsolt ugyanis arról beszélt, a fesztiválra az „ifjúsággal való párbeszéd és együttműködés fórumaként” tekintenek, itt próbálnak meg „nyelvet, szókészletet találni a fiatalokhoz”. Ez a közös beszélt nyelv többek között egyelőre úgy néz ki olyan visszatérők tolmácsolásában formálódik, mint az Ismerős Arcok, akiknek Nélküled című dala évek óta meghatározza a magukat nemzeti jobboldalinak vallókat. Mindennek egészen új színt kölcsönzött a tróger kifejezés, amelyet az énekes Nyerges Attila alkalmazott Magyar Péterre. Az irányt erősíti még a szintén visszatérő – és a Nemzeti Kulturális Alap által több mint 150 millió forinttal kitömött) Edda Művek is, az idén Kossuth-díjat nyert Pataky Attilával az élen.

Németh a Patriótának adott interjúban hangsúlyozta azt is, véleménye szerint a rendszerváltás nem most kezdődik, hanem épp most fejeződött be azzal, hogy a parlamentbe „egyetlen posztkommunista erő sem” került be. Az ideológiai irányvonal megszellőztetésével így jó eséllyel nem kerülnek fel továbbra sem olyan nevek a listára, akik a holdudvar szerint nem ezt az úgynevezett befejezett rendszerváltást képviselik. Épp ezért valószínű, hogy nem fog csörögni egyhamar azoknál a telefon, akik felléptek a Rendszerbontó Nagykoncerten napokkal az áprilisi választás előtt. Ellenben felvonultat fiatalokat egyesítő fesztiváli mivolta igazolására olyan, politikai kampányoktól távol álló előadókat, mint az Anna and the Barbies, Horváth Tamás, Szabó Balázs Bandája, a Maszkura, a Tücsökraj vagy a Kowalsky meg a Vega, valamint – ha már eredetileg a határon túliak és a Magyarországról érkező látogatók közötti kulturális párbeszéd erősítése is egykor cél volt – az erdélyi Funkorporation, a 4S Street, a This Is Us és a Skanzen.

Helyette megmarad Tusványos annak, ami: a fesztiválipar furcsa szereplőjének, amelynek ideológiai démonai miatt persze, hogy nem jegyeladásokon, fellépőkön kell stresszelnie, hanem azon, meddig életképes legfőbb szponzora: a nemzeti jobboldal.

Tisza Tusványoson

A július 21-től 26-ig tartó Tusványos fesztivállal közel egyidőben, július 28-tól a Tisza Párt maga is megszervezi saját táborát. Pontosabban Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója rendezi meg ismét a Közösségi Párbeszéd Tábor nevű rendezvényt, amely 2025-ben debütált. Mint arról lapunk tavaly beszámolt, tavaly szintén az erdélyi Homoródfürdőn kapott helyet az esemény, amely így nemcsak időben, földrajzilag sem lesz túlságosan távol Tusványostól. A pontos eseményről egyelőre annyit tudni, hogy a koncertek mellett családi, gasztronómiai programok is lesznek a kirándulási lehetőségek mellett.