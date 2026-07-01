160 milliárd forint közpénz sorsáról döntött az Orbán-kormány törvénytelenül a Transparency International szerint

közpénz;titkos kormánydöntés; NER;Trancparency International Magyarország;

2026-07-01 17:25:00 CEST

Majdnem a teljes összeg NER-közelben landolt.

Több mint 160 milliárd forint közpénzről döntött az Orbán-kormány nem nyilvános, úgynevezett 2000-es kormányhatározatokban - írta egy szerdai tájékoztatásában a Transparency International Magyarország.

A szervezet többéves pereskedés után 42 ilyen határozatot kapott meg összesen 5 bírósági ítélet után. A 2000-es kormányhatározatok kormánydöntést tartalmazó jogi normák, de nem nyilvánosak, noha nincs bennük minősített adat. Ezekben elvileg nem lehet pénzügyi kötelezettséget vállalni, a megismert határozatok azonban kivétel nélkül közpénzek adományozásáról szóltak.

A 42 határozatból 35 összesen 160 302 209 245 forint felhasználásáról rendelkezett.

Egy további határozat 30 milliárd forintos keretösszeggel 163 település támogatását tartalmazta, ezt azonban a szervezet nem számította bele a teljes összegbe, mert abban nem szerepeltek konkrét kedvezményezettekhez rendelt, meghatározott támogatási összegek. Hat határozat korábbi támogatási döntést módosított.

A Transparency összesítése szerint a 2021 és 2023 között született határozatok alapján a legnagyobb támogatást

a Makovecz Campus Alapítvány kapta, 52 milliárd forintot.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 27,2 milliárd,

a Batthyány Lajos Alapítvány 9,8 milliárd,

a Lázár János Nemzeti Ménesbirtok Alapítvány 9,3 milliárd forinthoz jutott.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 5 milliárd,

a Kommentár Alapítvány 3 milliárd 170 millió,

az Alapjogokért Központ 2,8 milliárd,

a MOL - Új Európa Alapítvány pedig valamivel több mint 2,3 milliárd forintot kapott.

Schmidt Mária Közép- és Kelet-európai Történelem- és Társadalom Kutatásáért Közalapítványa összesen 3,9 milliárd forinttal lett gazdagabb.

A per előzménye az volt, hogy a Transparency International Magyarország 2023 decemberében közérdekű adatigénylésben kérte ki a második Orbán-kormány 2010-es megalakulása óta született összes 2000-es és 4000-es kormányhatározatot. A megszüntetett Miniszterelnöki Kormányiroda megtagadta az adatok kiadását, de a válaszából kiderült, hogy összesen 3293 határozatról van szó. A szervezet végül mintegy ezerötszáz határozatra indított pert, amelyet első- és másodfokon is megnyert.

A Kúria később megsemmisítette a Transparencynek kedvező ítéleteket, és új eljárást rendelt el. A szervezet ezután 42, döntően KEKVA-k, civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 2000-es kormányhatározatra szűkítette a keresetét. A megismételt perben az Ítélőtábla ismét a Transparency International Magyarországnak adott igazat, az iratokat pedig június 19-én kapták meg.

A szervezet megjegyzi, a kormány a 2000-es kormányhatározatok megismerhetőségéről szóló szabályt is módosította: a korábbi 10 év helyett 20 év után lehetne megismerni ezeket a döntéseket. A szervezet úgy értelmezi, hogy a módosított jogszabály lényegében kimondta: a 2000-es kormányhatározatok nem tartalmazhatnak a központi költségvetést érintő rendelkezést, ezért a 160 milliárd forintról szóló döntések törvénysértők voltak.