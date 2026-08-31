Orbánék eddig 49 titkos kormánydöntést hoztak

Egy híján félszáz úgynevezett "háromezres", vagyis titkos kormányhatározatot fogadott el eddig az Orbán-kormány. Az ilyen határozatok nem nyilvánosak, sem az ezres sorszámmal kezdődő határozatokat közlő Magyar Közlönyben, sem a kétezres sorszámúakat tartalmazó Határozatok Tárában nem jelennek meg. Azért, mert bennük hadititkok, nemzetbiztonsági információk, vagy olyan döntések vannak, amelyeknek nyilvánosságra kerülése a kormány megítélése szerint veszélyeztetné Magyarország érdekeit. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) lapunk kérdésére kiadott összesítése szerint ilyen határozatból 2010-ben csupán egy, egy évvel később 13, tavaly 18, míg idén novemberig 17 született, vagyis 49 eddig a ciklusban.