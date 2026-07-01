Több mint húsz utas végül nem szállhatott fel a Wizz Air Kefalónia–Budapest-járatára, mert amíg késett a gép, lejárt egy légiutas-kísérő munkaideje

Budapest;légi közlekedés;Wizz Air;Kefalónia;

2026-07-01 16:37:00 CEST

Párokat szedtek ketté, de volt, hogy egy baráti társaságból véletlenszerűen kivettek egy embert, akinek maradnia kellett.

Huszonhárom utast nem engedtek felszállni a Wizz Air Kefalónia–Budapest-járatára a napokban, mert a gép egy műszaki meghibásodás miatt olyan sokat késett, hogy lejárt egy légiutas-kísérő munkaideje – tudta meg a 24.hu.

A portál egyik olvasójának jegye volt a június 27-én, helyi idő szerint 9 óra 55 perces indulással tervezett repülőre. A beszállásnál azonban a betonon visszafordították őket, és „elkezdődött a végtelennek tűnő várakozás”. 11 óra körül azt a tájékoztatást kapták, hogy délben lesznek konkrétumok a hazajutással kapcsolatban, délben pedig azt, hogy majd 13 órakor tudnak többet mondani az utasoknak. Közben elkezdtek fejenként öteurós vouchereket osztani mindenkinek, amelyekből az olvasó szerint nagyjából egy félliteres ásványvizet lehet venni a repülőtéren.

Végül 14 óra 40 perckor jött a fordulat, a váróban elkezdték felolvasni utasok nevét, és kiderült: ők nem szállhatnak fel a gépre.

Többen odamentek a személyzethez megtudakolni, ennek mi az oka, amire azt a választ kapták, hogy a Budapest–Kefalónia útvonalon közlekedő gépnek az egyik fedélzeti számítógépe meghibásodott, így azzal visszaindulni nem lehetett. A javítás öt órát vett igénybe, de – mivel lejárt egy légiutas-kísérő munkaideje – a fedélzeten nem tartózkodhat 200 utasnál több. Az olvasó elmondta,

volt, hogy párokat szedtek ketté, és hallottak olyat is, hogy egy baráti társaságból véletlenszerűen kivettek egy embert, akinek maradnia kellett.

A gép végül 17 óra 3 perckor szállt fel Budapest irányába.

A 24.hu megkeresésére reagálva a Wizz Air közölte: a légitársaság június 27-én Kefalóniából Budapestre tartó járata egy előre nem tervezett karbantartási feladat miatt nem tudott időben felszállni. A személyzet egyik tagjának a késés miatt lejárt a maximálisan engedélyezett munkaideje, így a repülőgép a vonatkozó biztonsági előírásokat követve csökkentett személyzeti létszámmal indulhatott vissza Magyarországra.

„A járatra 223 utasnak volt foglalása, a hatfős személyzettel azonban legfeljebb 200 embert lehet szállítani. Ilyen helyzetben a helyi földi kiszolgáló partner személyzete a szabályoknak megfelelően először önként jelentkezőket keres, szükség esetén pedig maga jelöli ki, kiket nem engednek fel az adott járatra; számukra a Wizz Air átfoglalási lehetőséget biztosított: többen még aznap, bukaresti átszállással indultak tovább, míg mások a következő közvetlen járattal jöttek vissza Budapestre. A légitársaság fedezi az átfoglalt járat indulásáig felmerülő szállás, ellátás, valamint a repülőtér és a szállás közötti transzfer költségét, illetve az érintettek számára jár az EC261 rendelet szerinti kompenzáció” – tudatta a légitársaság.

A portál olvasója ugyanakkor azt mondta, őket biztosan nem kérdezték meg arról, hogy önkéntesen lemondanak-e az utazásról, de nem is hallott ilyenről az utastársaitól. Ő úgy tudja, hogy a légitársaság által említett következő járat, amely hazahozta a pórul járt utasokat, csak három nappal később, június 30-án indult.

A Wizz Air hangsúlyozta, hogy az utasok járatról való le- vagy felengedésével kapcsolatos helyszíni folyamatot a repülőtéren a légitársaság szerződött földi kiszolgáló partnere végezte, nem pedig a Wizz Air közvetlen alkalmazottai. „A légitársaság vizsgálja, hogy az eljárás során mindenben a Wizz Air vonatkozó szabályrendszere szerint jártak-e el, különös tekintettel arra, hogy a belső eljárásrend alapján gyermekkel vagy csecsemővel utazó, illetve mozgásukban korlátozott személyeket ilyen helyzetben nem jelölnek ki a járatról lemaradó utasok közé” – írta a Wizz Air.