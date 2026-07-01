Fucsovics továbbra is pozitív, a Marozsánt búcsúztató Fokina vár rá a 32 között

tenisz;Wimbledon;Fucsovics Márton;

2026-07-01 20:05:00 CEST

A hétfői ötven százalékos mérleg után ugyanezt az arányt hozta szerdán a második forduló is magyar szempontból Wimbledonban. Fucsovics Márton továbbjutott és a Marozsán Fábiánt búcsúztató Alejandro Davidovich Fokina vár rá pénteken.

Szürreális mérkőzésen van túl Fucsovics Márton a wimbledoni torna második fordulójában - bár az első játszmát szettlabdákról veszítette el, s később is brékhátrányból kellett kapaszkodnia, az nem igazán volt kérdés a harmadik szett végétől, hogy le fogja győzni Learner Tient, inkább azon gondolkozhatott a közönség mikor adja fel meccset az amerikai.

A világranglista 17. helyezettje ugyanis láthatóan gyengélkedett - klasszis, kiváló labdameneteket láthattunk ugyan, és még legrosszabb pillanataiban is 110-120 mérföld/óra fölött szervált, sőt, a negyedik játszma vége felé odavert egy 131-eset is, de minden pont után az ütőjére támaszkodva görnyedt, és láthatóan alig tudott felállni, odaállni az újabb szervához, fogadáshoz. Mégsem adta magát könnyen a 20 éves teniszező, s Fucsovicsnak végül végig kellett játszania a találkozót, amit végül négy játszmában, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3-ra tudott lezárni.

Hogy Tien a székbíró jóindulatát leszámítva miben reménykedett, nem tudni, ahogy azt sem, mi értelme volt annak, tovább tetézte fájdalmait egy olyan mérkőzés erőltetésvel, amit nyilvánvalóan nem tudott megnyerni. A bíró jóindulát egyébként meg is kapta: az egy dolog, hogy a harmadik szett után, amikor kiment az orvossal, nem mondta be, hogy orvosi szünet következik, de a negyedik játszmában, amikor a fíziós foglalkozott vele, akkor is nagyon későn mondta be, hogy ápolási szünet jön, majd még így megkésve sem indította el az órát, ami a három percet mérte volna.

„Ennyi idő alatt meg is műthették volna” - hangzott el a közönség soraiból. Igen hosszúra nyúlt ugyanis a kezelése, amelynek során a hasizmát masszírozták és a derekát/csípőjét mozgatták át, Tiennek azonban érdemben ez sem segített. Így - bár a szurkolók hatalmas tapssal jutalmazták az amerikai minden szép megszerzett pontját, ezzel díjazva küzdését - végül a nyíregyházi játékos drukkerei örülhettek a mérkőzés végén. Ők is voltak egyébként többen, nem csak magyarok és a csapata, illetve a család és barátok, hanem külföldiek, akcentus alapján helyiek is, akik vélhetően azért ismerik nevét és kedvelik játékát, mert emlékeznek rá, hogy 2021-ben például az akkor 19. kiemelt Jannik Sinner, a 9. kiemelt Diego Schwartzmann és az 5. kiemelt Andrej Rubljov búcsúztatásával jutott a legjobb nyolc közé, ahol a világelső Novak Djokovics állította csak meg. Ezúttal a Marozsán Fábiánt a mallorcai elődöntőben, majd itt Wimbledonban egyaránt búcsúztató Alejandro Davidovich Fokina lesz a következő ellenfele.

„Fizikális meccs volt sok labdamenettel, nem voltak sima szervagémek, nem volt sok ász. Ő nem bírta, én viszont jól bírtam, pozitívan, jó mentalitással játszottam, jól mozogtam a pályán, ő volt a gyengébb, én az erősebb. Amikor a negyedik szett elején visszaesett fizikálisan, meg kellett ragadnom a lehetőséget, és végigvinni, kést tenni a nyakára” - nyilatkozta a mérkőzés után Fucsovics Márton.

Nem zavarta meg az sem, hogy az első játszmát végül az amerikai nyerte, ahogy az sem, hogy később is hátrányba került.

„Ilyen a tenisz, sok ilyen meccsem volt már, fordítva is előfordult, most is rengeteg ilyet látok itt Wimbledonban - ide-oda mennek a szervagémek, egy elmegy, aztán jön a brék. Pontról pontra játszottam, éreztem magamban az erőt. Itt van a családom, mindenki aki fontos nekem, tartották bennem az erőt, nyugodtan, higgadtan végigjátszottam” – osztotta meg a 34 éves teniszező.

Fokináról elmondta: jól ismeri, edzettek is együtt korábban, és sok mérkőzését látta. Jól játszik füvön, stabil játékos, de Fucsovics úgy véli, nehezebb ellenfelet is kaphatott volna, pozitív, várja a mérkőzést.

Marozsán egyébként 6:3, 6:0, 6:3-ra kapott ki a 27 éves spanyol teniszezőtől, a második játszmában a térdét ápolni is kellett, csak úgy, mint Miomir Kecmanovics ellen még Halléban, ám míg akkor végül győzni tudott, ezúttal a fíziós segítségével sem tudta magát kellően összeszedni. Még az is megfordult a fejében: feladja a mérkőzést.

„Nem feltétlenül volt jó érzés ott lenni a pályán ilyen fájdalommal, főleg úgy, hogy tudtam, nem igazán van esélyem. Beszéltem röviden az edzőkkel is ott a mérkőzésen, nem akarom részletezni, a lényeg az, hogy végigjátszottam ezt a mérkőzést, amiben nem vagyok jelenleg biztos, jó döntés volt ott, akkor” - mondta el.

Az egyes mérkőzések után még bizonytalan volt, indulnak-e párosban, Marozsán állapotától függően, amennyiben tud valamennyit regenerálódni, inkább vállalta volna a szereplést, Fucsovics viszont szíve szerint elengedte volna, abban viszont egyértelmű volt az álláspontjuk, egymással kell egyeztetniük, mielőtt meghozzák a döntést. Ez azóta megtörtént, a magyar kettős visszalépett a páros versenytől.

Szerdán csak Udvardy Panna játszik a magyarok közül, a holland Isabelle Hverlaggal szállnak szembe a Julija Starobudceva, Peyton Stearns ukrán-amerikai duóval.