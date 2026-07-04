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A marxizmust hajlamosak vagyunk emberbaráti elméletként értelmezni, hiszen a megtermelt javak igazságosabb elosztását követeli

Baloldal 2026+

A baloldal természetesen hatalmas munkát végzett. A kérdés az, maradt-e még teendője. 

A Szép Szó „mostanában” nagyjából kétévente indít vitát a baloldaliság témakörében, „többnyire” a választásokhoz igazodva. Az első diskurzus zászlaját Földes György bontotta ki 2024. március 7-én „A baloldaliságról” című esszéjével, a másodikat Szombati Kristóf hirdette meg 2026. június 6-án a „Merre az előre? – A baloldal feladatai a Tisza-korszakban” felütéssel. Vannak persze különbségek is: Földes György két korábbi tanulmányának egybedolgozott változata még nyolc teljes újságoldalon igyekezett támogatást szerezni a baloldalnak a három hónappal későbbre kiírt önkormányzati és európai parlamenti (EP-) választásokon (szerény eredménnyel), Szombati Kristóf írásának viszont két hónappal a 2026. április 12-i választások után már egy olyan helyzetben kellett útmutatót adnia, amikor a magyar baloldal teljességgel elvesztette törvényhozási képviseletét.

A folyamatok megértéséhez talán hasznos lehet a történeti háttér néhány elemének megemlítése is.

A „baloldal” kifejezés a nagy francia forradalom időszakából maradt ránk, az irányzatnak pedig a későbbiekben az biztosított rengeteg „lájkot”, hogy bátran felvállalta a harcot a kapitalista kizsákmányolás ellen, politikai szintre emelve a szakszervezeti mozgalmak küzdelmét. Az elmúlt két évszázadban a baloldal kétségtelenül hatalmas munkát végzett, látványos mértékben javítva a dolgozók helyzetét a Magyarországról belátható világ egészében.

A mai Németországban autózva vagy a német városokban sétálva el sem tudjuk képzelni, hogy itt valaha egészségtelen munkás-nyomornegyedek sorakoztak. 

A négynapos munkahetet türelmetlenül váró TikTok-kamaszok már el sem hiszik, hogy egykor még saját nagyszüleik is heti hat napon át robotoltak vagy tanultak. Pedig messziről indultunk. Angliában 1847-ben még hatalmas vívmánynak számított, hogy a nők és a 18 év alattiak munkaidejét napi 10 órában maximálták. A franciák 1848-ban tudták kiharcolni a 12 órás munkanapot. 1936-ot viszont már a szabadság évévé tették a kéthetes fizetett szabadság bevezetésével. Amit senki sem sietett el. Anglia két évvel később is megelégedett egyetlen héttel. A svájciak 1966-ig vártak az ezzel kapcsolatos népszavazással. Amerikában minden a munkáltató és a munkavállaló egyedi megállapodásán múlik, de kéthetes szabadságot ma is csak a dolgozók töredéke engedhet meg magának.

De minek is a szabadság, ha úgysem megyünk dolgozni? A 9/11 előbb politikailag kényszerítette rá a munkáltatókat, hogy minél több dolgozó számára megteremtsék az otthoni munkavégzés informatikai feltételeit, a COVID-járvány alatt pedig a „home office” már tömeges szükségletté vált. Az is maradt. Ha valaki manapság egy álláshirdetést böngészve rájön, hogy két napnál többször kellene bemennie egy héten a leendő munkahelyére, alighanem legördít a következő lehetőségre.

Lassan Karl Marx munkaérték-elmélete is idejétmúlttá válik. A „progresszívként” tisztelendő irányzatok egyre hangosabban követelik a „feltétel nélküli alapjövedelem” bevezetését, Descartes megállapítását – „Cogito ergo sum” – tehát így „updatelhetik”: „Sum ergo pecuniam exspecto.” (Vagyok, tehát pénzt várok.)

Thomas Piketty háboroghat a vagyonmegoszlás elképesztő különbségein, de az átlagembert nem egy iparmágnás vagy egy futballsztár gazdagsága bosszantja, hanem az, hogy a szomszéd előbb tudta lecserélni elektromos SUV-jét újabb modellre, mint ő, és csak az vigasztalja egy kicsit, hogy idén a Zöld-foki-szigeteken nyaralhat majd a családdal a tavalyi Mauritius után. A Balaton túl drága, arra még spórolni kell.

A 2024-es baloldaliság-vita egyik tanulsága az volt, hogy kiderült, mi a legrosszabb dolog, ami a baloldallal történhet. Az, hogy hatalomra jut.

Amennyire hatékonyra fejlődött ugyanis a követelésben, annyira alkalmatlan arra, hogy maga szervezze meg azt, amit hirdet. Az „Adj többet a munkásnak!” jelszó helyes és magával ragadó, az „Elvtársak, meg kell őriznünk a versenyképességet!” szabadkozás kiábrándító. Társadalmi különbségek pedig voltak mind a „létezett szocializmusban”, mind a rendszerváltás utáni Horn-Medgyessy-Gyurcsány időszakokban is. Gyerekkoromban zuglói Rákosi-lakótelepről költöztünk egy óbudai panelbe (maradva a két szobánál), de a rózsadombi villák akkor sem álltak üresen. Valaki ott is kénytelen volt lakni. Az egészségügy ingyenes volt. Ahogy a hálapénz is. A rendszerváltáskor pedig megtudtam az újságból, hogy anno a szolgálati Ladával járó volt vezérigazgatóm 17 millió dollárt hagyott az örököseire. Jól spórolt a napidíjából.

De nem kell a bulvár, legyünk tudományosak. A baloldaliság tudományos hátterét mindmáig a marxizmus biztosítja. Kizárólag az, jobb nincs. A marxizmust pedig hajlamosak vagyunk emberbaráti elméletként értelmezni, hiszen a megtermelt javak igazságosabb elosztását követeli. Valójában azonban egészen más volt a kiindulópont. Amit elmesélhetünk úgy is, hogy egy mai fiatal is értsen valamit a dologból.

Adott egy apai elvárásoknak engedelmeskedve frissen jogot végzett arc (Marx, jobbra), aki megismerkedik egy érettségi nélkül szabadidejében egyetemi előadásokat is hallgató társával (Engels)

Adott egy apai elvárásoknak engedelmeskedve frissen jogot végzett arc, akit nem érdekel a paragrafus-tekergetés, helyette a sokkal trendibbnek számító filozófiából PhD-zik. Internet még nincs, a cím postán érkezik egy forrásait innovatívan kiegészíteni igyekvő vidéki egyetemtől. (A dékán szerint a végbizonyítványokban említett fegyelmi vétségek – ittasság, éjszakai csendháborító lármázás, adósságok – figyelmen kívül hagyhatók, a kapott 12 Frigyes-aranyból pedig a fölösleg a jelöltnek visszaküldendő.)

A fiatalember megismerkedik egy érettségi nélkül szabadidejében egyetemi előadásokat is hallgató társával, akinek gyáros az apja, és rokonszenvez a munkásság szemrevalóbb képviselőivel. Ketten együtt ülnek neki, hogy megváltsák a világot. Az alapgondolat nagyszerű: a sok unalmas arc mind váljon mindenoldalúan fejletté, mégpedig azáltal, hogy mindig új dologgal foglalkozhatnak, olyannal, ami pillanatnyi önmegvalósítási törekvéseiket a leginkább kielégíti. Ha ez sikerül, magától megoldódik majd az egyéb problémák többsége is, hiszen a tevékenységükben szabaddá váló emberek számára az anyagi háttér jelentősége éppúgy a töredékére csökken, mint annak a veszélye, hogy konfrontálódjanak a közösség más tagjaival. Azt pedig, hogy az ipar maga követeli a folyamatos tevékenység-váltogatást, egy elektromos halottélesztgetéssel elhíresült celebritás addigra már be is bizonyította. Minden megoldódik tehát: a munkamegosztás megszüntetésével maga a munka felolvad az önmegvalósításban, a munka feltételeihez és eredményeihez fűződő viszonyból származó magántulajdon tartalmatlanná üresedik, a munka során kialakult viszonyok elvárásokká merevedése (család, osztály, állam) szintén megszűnik.

Az elmélet hamarosan találkozik a gyakorlattal, a munkásmozgalom éppen maga is át akarja formálni a korábbi világot. A két gondolkodó arc kiáltványt ír, egy kísértet pedig klímabarát InterRail-jegyet vesz és bejárja az egész leendő EU-t. A tüntetési „hype” azonban idővel elül, jön az unalom. Arcanum még nincs, de a British Libraryt télen is jól fűtik, így 20 évvel a politikai program után megszületik annak gazdasági „előkészítése” is. A komplett anyagból a „user” persze azt mazsolázza ki, ami számára fontos (állami tulajdon és diktatúra rendel), így sokan meglepődnek, amikor a névadó halála után közel fél évszázaddal előkerülő vaskos kéziratokban újszerűnek ható „humanista” gondolatokat vélnek felfedezni – pedig tudhatták volna, hogy a szerző számára eredetileg sem a filantrópia, hanem az emberi kiteljesedés elősegítése volt a cél. Illetve

ő nem is célokat tűzött ki, csak ezt látta jönni a fejlődést vizsgálva.

A baloldal természetesen hatalmas munkát végzett. A kérdés az, maradt-e még teendője. A lassan kétszáz éve megdönteni kívánt kapitalizmus köszöni szépen, jól van – amikor pedig ideiglenesen itt-ott megdöntötték, abban idővel nem sok köszönet maradt. A cél eredetileg a vagyontalanként bérmunkából megélni kényszerülő népesség életkörülményeinek elfogadhatóvá tétele volt, ez meg is valósult. Van értelme új feladatokat keresni? Nos, Szombati Kristóf talál ilyeneket:

  • egyenlőség (társadalmi, nemi, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést illető),

  • ökológiai fordulat (környezeti igazságosság),

  • dolgozói (munkavállalói) jólét,

  • a peremre szorítottak emancipációja,

  • valódi részvételt biztosító politikai rendszer.

A kérdés nem az, nemes célok-e ezek, hanem az, hogy baloldal-specifikusak-e? Melyik lenne vállalhatatlan egy konzervatív, egy liberális, egy mélyen vallásos, egy anarchista, egy jobboldali, vagy akár egy apolitikus világnézeti preferenciákkal rendelkező ember számára

Szombati Kristóf nem sietteti a dolgokat, szerinte

  • „a baloldali megújulás hordozóit nem a meglévő pártokban kell keresni”,

  • „2030-ra nem tűnik reálisnak egy ütőképes baloldali párt felépítése”,

  • „2030 után megnyílhat a választási indulás lehetősége – előbb önkormányzati, és csak ezután országos szinten”.

Hát, a pártok sorsa tényleg érdekes nálunk. 1989-ben előkapartuk a turkálóból Mitterrand 1981-es „La force tranquille”-ját, aztán a nyugodt erőt hamarosan örök nyugalomra helyeztük. „Tudjuk, merjük, tesszük” – mondták nekünk, de kijavítottuk az igeidőt: tudtátok, mertétek, tettétek. Eddig. (Egyedül a hűtőmágneshez ragaszkodom: „Több SZDSZ – több hűtőmágnes”.) A megújulás asszonya csak a Nyugati pályaudvaron tudott segíteni az érkező ingázók cekkereinek cipelésében, a Kossuth tér felé nem ment vele senki. A rózsadombi ügyvéd függetlenkedett egy ideig, de sem a chilei cseresznyeüzlet, sem a Sándor-palota nem jött be. A magyar igazság és élet jobblétre szenderült. Illetve jobbikra. A világnemzet és népuralom pedig visszarepült oda, ahonnan jött, a kenguruk földjére. 4+16 év után idén hatalmasat bukott a biztos választás is, átadva a helyét valakinek, akiről nemrég azt sem tudtuk, hogy létezik. Ma már csak azt nem tudjuk, mit akar. De bízunk benne, hogy a legjobbakat.

A „valódi részvétel” biztosításának igényével Szombati Kristóf nyitott kapukat dönget. A legnagyobb részvétel mellett adtunk többséget egy olyan pártnak, amelynek több parlamenti képviselője van, mint tagja. Miközben a professzionális média azon elmélkedett, „akkor nemesb-e a lélek”, ha tulajdonosi elvárások helyett küldetéstudatból próbál valósággá írni egy vágyhalmazt, a választásokat teljes egészében a közösségi média döntötte el.

Szombati Kristóf kiválóan látja a lényeget:

  • „a kérdés végső soron nem az, hogy ki birtokolja a baloldal címkéjét...”;

  • „nem pártalapítás, hanem társadalmi beágyazódás”.

Lássuk akkor mi is. Mindenekelőtt várjuk ki, mi mindent sodor ide a Tisza. Ha tetszik, tapsoljunk. Ha nem tetszik, kiabáljunk. (A sógornál bejött. Illetve ő kiment.) Ha egy 29 fős párt elég a győzelemhez, ne azon töprengjünk, hány tagja lesz egy ma még nem is létezőnek 2034-ben, hanem ott, ahol éppen vagyunk – szülői értekezlettől a horgászegyleti gyűlésig, villamosmegállótól a sportklubig, szakrendelői várótól a politikai tüntetésig, de leginkább a közösségi médiában – folyamatosan adjunk hangot elképzeléseinknek és igényeinknek. Nem azért, mert baloldaliak. Nem is azért, mert birtokolnánk a tévedhetetlenség címkéjét. Egyszerűen azért, mert a mi véleményünk. És véleményszabadság van. Aztán meglátjuk. Lehet, hogy szelet vetünk, és vihart aratunk. Vagy a bukásig sem jutunk el, mert senki sem figyel oda ránk. Ez is előfordulhat. De meg kell próbálni. Mert ez az életünk.

Eddyt, a piti szélhámost elkapja a rendőrség, hét év is várhat rá, de egy agilis nyomozónő, Lucie szabadulást ígér neki, ha segít megtalálni egy orosz drogkereskedőt. Ehhez cseretanárként be kell épülnie egy lille-i gimibe, és megtalálnia a személyét titkoló bűnöző lányát.