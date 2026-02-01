Ma, amikor a demokratikus intézmények és normák sok helyen defenzívában vannak, ezekhez a régi vitákhoz való visszatérés nem történeti luxus, hanem politikai szükségszerűség.
Karl Marx 2024-es születésnapja nem kerek ugyan (a 206.), de néhány mondatot így is bizonnyal megér. Ha kiválasztunk közülük 5 ütőset, szinte az évforduló is kerekebb lesz.
Marx Károly 205 évvel ezelőtt született, 1818. május 5-én. Gondolatrendszerének lényegét mindenki ismeri, azt viszont nem tudom, hányan mondhatják el magukról Magyarországon, hogy minden írását olvasták is. Jómagam ehhez a vélhetően maroknyi kisebbséghez tartozom.
Kína ajándéka és Jean-Claude Juncker beszéde is vitát kavart: vannak, akik nem tudják elfogadni, mások viszont ma is érvényesnek tartják a kapitalizmus kritikáját.
Teljesítette a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) vezetése a KDNP ifjúsági szervezetének kívánságát: hétfő reggelre elszállították Karl Marx szobrát az egyetem főépületének aulájából. Úgy tűnik, a hírt először az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel (IKSZ) osztotta meg az intézmény vezetése - amely rögtön továbbadta az információt a sajtónak -, valószínűleg azért, mert az idén januárban az IKSZ kezdte követelni, hogy távolítsák el a német filozófus szobrát az egykoron Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek nevezett intézményből. Az IKSZ tegnap úgy kommentálta az alkotás eltávolítását, hogy "szimbolikusan is lezárult a posztkommunista korszak".
Elérkezik az a pillanat, amikor dönteni kell: a lakás emberek vagy könyvek lakhatására szolgáljon. Feleségem egyre határozottabban az emberi tényezőt részesíti előnyben, ilyesformán féltve őrzött könyveim egy részét a pincébe kellett száműznöm, azzal a baljós sejtelemmel, hogy többé nem látom őket.
Karl Marx a maga korában nem is sejthette, hogy szerzői jogi vita középpontjába kerül az e-könyv miatt. Pedig a német filozófus egyébként, jól ismerte, hogy milyen gyakorlati és gazdasági problémái lehetnek annak, aki az írásnak szenteli magát.