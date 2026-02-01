A németek nem szégyellik Marx nevét

Teljesítette a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) vezetése a KDNP ifjúsági szervezetének kívánságát: hétfő reggelre elszállították Karl Marx szobrát az egyetem főépületének aulájából. Úgy tűnik, a hírt először az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel (IKSZ) osztotta meg az intézmény vezetése - amely rögtön továbbadta az információt a sajtónak -, valószínűleg azért, mert az idén januárban az IKSZ kezdte követelni, hogy távolítsák el a német filozófus szobrát az egykoron Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek nevezett intézményből. Az IKSZ tegnap úgy kommentálta az alkotás eltávolítását, hogy "szimbolikusan is lezárult a posztkommunista korszak".